Компания Toyota сообщила об увеличенных сроках поставок новенького внедорожника Land Cruiser 300 (LC300). По сообщению BestCarWeb, покупателям люксового авто придется ждать до четырех лет.

Не секрет, что производство автомобилей во всем мире снизилось до 40%. Причина этому — дефицит деталей и компонентов из-за пандемии. У компании нет возможности наверстать упущенное заводское время. Ранее компания заявляла, что доставит все автомобили в течение года, но срок заметно увеличился.

Напомним, что возможность предзаказа Land Cruiser 300 появилась в августе, и отчиталась о преодолении отметки в 20 тыс. покупателей. Изначально, компания прогнозировала количество покупок в количестве 5 тыс. авто.

Покупателям внедорожника в комплектациях GR Sport и ZX придется ждать больше остальных. Количество предзаказов на эти две модификации составляет 90%. Если несколько единиц авто и доберутся до Украины, то будут использоваться в качестве демонстрации — о поставках покупателям говорить пока рано.

Toyota представила Land Cruiser 300 в начале лета. Новинку практически создали заново, не используя технологии предыдущих моделей. Премиальный автомобиль напичкали всеми передовыми системами — Toyota Safety Sense последнего поколения, Multi-Terrain Select и помощь при езде по бездорожью.

Начальная цена на внедорожник в Украине составляет более 2,4 млн грн.