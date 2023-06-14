Електрокар Tesla Model Y став найпопулярнішим автомобілем у світі. За І квартал 2023 року автомобіль просто із салону купили 336 тис. разів.

Друге місце за японським бюджетником – Toyota Corolla. Автомобіль посідав першу позицію у 2022 році за продажами. Тепер за перші чотири місяці автомобіль купили 325 тис. разів.

Трійку лідерів замикає пікап Ford F-Series. У США це одна з найпопулярніших лінійок авто завдяки своїй надійності та зручності. Нові пікапи з салону купили 277 тис. разів.

Четверте місце знову за японцем – Toyota Rav4. Автомобіль посідає перше місце серед гібридів в Україні. Схоже, транспорт дуже люблять у всьому світі завдяки великому вибору модифікації – його купили 252 тис. разів.

П’ятірку лідерів замикає повнорозмірний пікап Chevrolet Silverado – знову улюбленець у США. Автомобіль купили 197 тис. разів за перші чотири місяці цього року.

Повний рейтинг найпопулярніших авто має такий вигляд:

Tesla Model Y – 336 тис. Toyota Corolla – 325 тис. Ford F-Series – 277 тис. Toyota RAV4 – 252 тис. Chevrolet Silverado – 197 тис. Hyundai Tucson – 193 тис. Toyota Camry – 188 тис. Honda CR-V – 185 тис. Toyota Hilux – 183 тис. Tesla Model 3 – 180 тис.

В Україні за продажами серед екологічно чистих авто лідирує автомобіль Tesla. Найпопулярнішим електрокаром виявився кросовер Volkswagen ID.4. Новинка має всі шанси стати бестселером в Україні завдяки відносній дешевизні та функціоналу.