Українці активно купують авто зі США – найчастіше, транспорт придивляються на аукціонах, де можна придбати автомобіль за дуже вигідними цінами.

Експерти з autoAstat склали рейтинг найпопулярніших авто в США, які купують на аукціонах. Ці авто найчастіше шукали за останній час.

Перше місце за BMW 3 Series – 439 запитів. Друге місце за компактним, але недешевим Audi Q5 – 413 запитів. До трійки лідерів потрапив і електрокар – Tesla Model 3 з показником у 409 авто.

На аукціонах США також шукали люксовий BMW X5 – 396 запитів, а також джип Colkswagen Tiguan – 348 авто.

Примітно, що в топі майже немає авто від американських брендів – найбільше цікавив транспорт німецького та японського виробництва.

Повний список популярних авто на аукціонах США виглядає так:

BMW 3 Series – 439 авто. Audi Q5 – 413 авто. Tesla Model 3 – 409 авто. BMW X5 – 396 авто. Volkswagen Tiguan – 348 авто. BMW 5 Series – 344 авто. Audi A4 – 302 авто. Ford Escape – 292 авто. Toyota Camry – 280 авто. Mazda CX-5 – 279 авто.

Утім, українці часто купують й інші моделі – у травні найчастіше купували німецькі та французькі авто. Йдеться про Volkswagen Golf та Renault Magene.