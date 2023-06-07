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Дешевше, ніж у дилерів: найпопулярніші авто на аукціонах у США

7 Червня 2023, 15:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Unsplash

Українці активно купують авто зі США – найчастіше, транспорт придивляються на аукціонах, де можна придбати автомобіль за дуже вигідними цінами.

Експерти з autoAstat склали рейтинг найпопулярніших авто в США, які купують на аукціонах. Ці авто найчастіше шукали за останній час.

Перше місце за BMW 3 Series – 439 запитів. Друге місце за компактним, але недешевим Audi Q5 – 413 запитів. До трійки лідерів потрапив і електрокар – Tesla Model 3 з показником у 409 авто.

На аукціонах США також шукали люксовий BMW X5 – 396 запитів, а також джип Colkswagen Tiguan – 348 авто.

Примітно, що в топі майже немає авто від американських брендів – найбільше цікавив транспорт німецького та японського виробництва.

Повний список популярних авто на аукціонах США виглядає так:

  1. BMW 3 Series – 439 авто.
  2. Audi Q5 – 413 авто.
  3. Tesla Model 3 – 409 авто.
  4. BMW X5 – 396 авто.
  5. Volkswagen Tiguan – 348 авто.
  6. BMW 5 Series – 344 авто.
  7. Audi A4 – 302 авто.
  8. Ford Escape – 292 авто.
  9. Toyota Camry – 280 авто.
  10. Mazda CX-5 – 279 авто.

Утім, українці часто купують й інші моделі – у травні найчастіше купували німецькі та французькі авто. Йдеться про Volkswagen Golf та Renault Magene.

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