Українці активно купують авто зі США – найчастіше, транспорт придивляються на аукціонах, де можна придбати автомобіль за дуже вигідними цінами.
Експерти з autoAstat склали рейтинг найпопулярніших авто в США, які купують на аукціонах. Ці авто найчастіше шукали за останній час.
Перше місце за BMW 3 Series – 439 запитів. Друге місце за компактним, але недешевим Audi Q5 – 413 запитів. До трійки лідерів потрапив і електрокар – Tesla Model 3 з показником у 409 авто.
На аукціонах США також шукали люксовий BMW X5 – 396 запитів, а також джип Colkswagen Tiguan – 348 авто.
Примітно, що в топі майже немає авто від американських брендів – найбільше цікавив транспорт німецького та японського виробництва.
Повний список популярних авто на аукціонах США виглядає так:
- BMW 3 Series – 439 авто.
- Audi Q5 – 413 авто.
- Tesla Model 3 – 409 авто.
- BMW X5 – 396 авто.
- Volkswagen Tiguan – 348 авто.
- BMW 5 Series – 344 авто.
- Audi A4 – 302 авто.
- Ford Escape – 292 авто.
- Toyota Camry – 280 авто.
- Mazda CX-5 – 279 авто.
Утім, українці часто купують й інші моделі – у травні найчастіше купували німецькі та французькі авто. Йдеться про Volkswagen Golf та Renault Magene.