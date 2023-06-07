У травні українці активно купували електрокари. Загалом було куплено 2 451 авто з електродвигуном.

Більшість із них – це вживані автомобілі. Таких аж 1 892 одиниці.

Ринок електрокарів продовжує розвиватися – у травні реєстрували на 15% більше авто, ніж у квітні. Це стосується транспорту, який уперше поставили на облік.

Лідером серед нових електрокарів виявився німецький кросовер Volkswagen ID.4 з позначкою у 168 авто – автомобіль має всі шанси стати бестселером серед авто без ДВЗ. Друге місце за Honda M-NV – 107 авто. Трійку лідерів замикає трирядний кросовер Volkswagen ID.6 з показником у 23 авто. Четверте місце за Honda E – 23 авто, а п’яте – за люксовим BMW iX – 18 реєстрацій.

Рейтинг старих електрокарів злегка відрізняється – частіше завозили авто, які виготовляються під брендами зі США.

Перше місце за базовим і всім знайомим Nissan Leaf – 388 авто. Друге місце посідає компактний Volkswagen E-Golf – 259 авто. Навіть серед електрокарів модель Golf є популярною. Трійку лідерів замикає люксова Tesla Model 3 з позначкою у 144 реєстрації, а четверте місце за французьким міським Renault Zoe – 123 авто. П’яте місце – за бестселером Tesla Model Y з показником у 119 авто, який продається в усьому світі шаленими темпами.

Щодо авто з ДВЗ, то в травні українці найчастіше купували німецькі Volkswagen Golf і французькі Renault Megane.