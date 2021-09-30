Компанія Toyota випустила тизер свого майбутнього позашляховика – Frontlander. Офіційний реліз відбудеться в листопаді цього року, а поки користувачі можуть розглянути новинку з усіх боків.

Дизайном він нагадує Corolla Cross.

Позашляховик складе конкуренцію популярному RAV4, який доступний як з ДВС, так і в гібридному варіанті.

Виробництвом Frontlander займеться китайська компанія GAC. На локальному ринку автомобіль отримає назву Wildlander.

По суті, Frontlander буде переробленою версією Corolla Cross. Відмінностей між ними не так вже й багато — новинка отримає змінену решітку радіатора, оновлені бампери, перероблені фари та задні ліхтарі, а також нові диски.

За даними інсайдерів, позашляховик отримає бензиновий двигун об’ємом 1,8 л з електропідсилювачем від гібридної установки для поліпшення характеристик і показників витрати палива. Навіть базові модифікації будуть доступними з повним привідом.

Про ціни поки говорити рано, як і про терміни постачань в Європу.

У вересні Toyota також поліпшила і модель RAV4, перетворивши кросовер на повноцінний позашляховик. Новинка отримала назву RAV4 Adventure – авто збільшили колісні арки для їзди бездоріжжям, а також модернізували підсвічування всередині салону.

Колеса теж мати інакший вигляд — в стоці кросовер оснастили матовими 19-дюймовими дисками. Новий RAV4 Adventure 2022 укомплектований гібридною системою, що працює в парі з 2,5-літровим бензиновим двигуном.