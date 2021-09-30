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Новий конкурент RAV4: Toyota показала новий позашляховик Frontlander

30 Вересня 2021, 13:11 Микола Олефіренко
Toyota Frontlander
Джерело: Toyota

Компанія Toyota випустила тизер свого майбутнього позашляховика – Frontlander. Офіційний реліз відбудеться в листопаді цього року, а поки користувачі можуть розглянути новинку з усіх боків.

Toyota Frontlander

Дизайном він нагадує Corolla Cross.

Позашляховик складе конкуренцію популярному RAV4, який доступний як з ДВС, так і в гібридному варіанті.

Виробництвом Frontlander займеться китайська компанія GAC. На локальному ринку автомобіль отримає назву Wildlander.

Toyota Frontlander

По суті, Frontlander буде переробленою версією Corolla Cross. Відмінностей між ними не так вже й багато — новинка отримає змінену решітку радіатора, оновлені бампери, перероблені фари та задні ліхтарі, а також нові диски.

За даними інсайдерів, позашляховик отримає бензиновий двигун об’ємом 1,8 л з електропідсилювачем від гібридної установки для поліпшення характеристик і показників витрати палива. Навіть базові модифікації будуть доступними з повним привідом.

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Про ціни поки говорити рано, як і про терміни постачань в Європу.

У вересні Toyota також поліпшила і модель RAV4, перетворивши кросовер на повноцінний позашляховик. Новинка отримала назву RAV4 Adventure – авто збільшили колісні арки для їзди бездоріжжям, а також модернізували підсвічування всередині салону.

Колеса теж мати інакший вигляд — в стоці кросовер оснастили матовими 19-дюймовими дисками. Новий RAV4 Adventure 2022 укомплектований гібридною системою, що працює в парі з 2,5-літровим бензиновим двигуном.

Джерело
Toyota
Теги
Toyota
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