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Новый конкурент RAV4: Toyota показала новый внедорожник Frontlander

30 сентября 2021, 13:11 Микола Олефіренко
Toyota Frontlander
Источник: Toyota

Компания Toyota выпустила тизер своего будущего внедорожника — Frontlander. Официальный релиз состоится в ноябре этого года, а пока пользователи могут рассмотреть новинку со всех сторон. 

Toyota Frontlander

Дизайном он напоминает Corolla Cross.

Внедорожник составит конкуренцию популярном RAV4, который доступен как с ДВС, так и в гибридном варианте.

Производством Frontlander займется китайская компания GAC. На локальном рынке автомобиль получит название Wildlander.

Toyota Frontlander

По сути, Frontlander будет переработанной версией Corolla Cross. Отличий между ними не так уж и много — новинка получит измененную решетку радиатора, обновленные бамперы, переработанные фары и задние фонари, а также новые диски.

По данным инсайдеров, внедорожник получит бензиновый двигатель объемом 1,8 л. с  электроусилителем от гибридной установки для улучшения характеристик и показателей расхода топлива. Даже базовые модификации будут доступными с полным приводом.

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О ценах пока говорить рано, как и о сроках поставок в Европу.

В сентябре Toyota также улучшила и модель RAV4, превратив кроссовер в полноценный внедорожник. Новинка получила название RAV4 Adventure — авто увеличили колесные арки для езды по бездорожью, а также модернизировали подсветку внутри салона.

Колеса тоже выглядят иначе — в стоке кроссовер оснастили матовыми 19-дюймовыми дисками. Новый RAV4 Adventure 2022 будет укомплектован гибридной системой, работающей в паре с 2,5-литровым бензиновым двигателем.

Источник
Toyota
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