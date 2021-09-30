Компания Toyota выпустила тизер своего будущего внедорожника — Frontlander. Официальный релиз состоится в ноябре этого года, а пока пользователи могут рассмотреть новинку со всех сторон.

Дизайном он напоминает Corolla Cross.

Внедорожник составит конкуренцию популярном RAV4, который доступен как с ДВС, так и в гибридном варианте.

Производством Frontlander займется китайская компания GAC. На локальном рынке автомобиль получит название Wildlander.

По сути, Frontlander будет переработанной версией Corolla Cross. Отличий между ними не так уж и много — новинка получит измененную решетку радиатора, обновленные бамперы, переработанные фары и задние фонари, а также новые диски.

По данным инсайдеров, внедорожник получит бензиновый двигатель объемом 1,8 л. с электроусилителем от гибридной установки для улучшения характеристик и показателей расхода топлива. Даже базовые модификации будут доступными с полным приводом.

О ценах пока говорить рано, как и о сроках поставок в Европу.

В сентябре Toyota также улучшила и модель RAV4, превратив кроссовер в полноценный внедорожник. Новинка получила название RAV4 Adventure — авто увеличили колесные арки для езды по бездорожью, а также модернизировали подсветку внутри салона.

Колеса тоже выглядят иначе — в стоке кроссовер оснастили матовыми 19-дюймовыми дисками. Новый RAV4 Adventure 2022 будет укомплектован гибридной системой, работающей в паре с 2,5-литровым бензиновым двигателем.