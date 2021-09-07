Компанія Skoda показала електричний кросовер Enyaq Coupe iV. Виробник також розкрив характеристики авто і деякі подробиці про дизайн.

Майбутній автомобіль отримає змінений зовнішній вигляд — з його допомогою вдалося знизити повітряний опір, який впливає на витрату енергії. Тепер дальність ходу зросла на 15 км і становить 535 км.

Новинка може похвалитися об’ємним багажником до 570 літрів.

Інтер’єр авто залежить від модифікації. Loft Design Selection створить в салоні затишок. Версія Lodge робить акцент на екологічно чистих матеріалах. EcoSuite Design Selection включає оббивку зі шкіри.

Модифікацій по потужності Skoda Enyaq Coupe iV відразу три. На вибір також дадуть дві версії з різним об’ємом акумулятора. Базова версія отримала батарею місткістю 62 кВт/год, а також електродвигун на 132 кВт, який дає енергію на задню вісь. Дорожча версія Enyaq Coupe iV 80 отримала потужніший двигун – 150 кВт, а місткість акумулятора зросла до 82 кВт/год. Максимальна комплектація Enyaq Coupe iV 80x отримає повний привід і двигун на 195 кВт.

Реліз електрокара від Skoda відбудеться в кінці 2021 року. Інформація про ціни стане доступною під час прем’єри.

Електрокари з кожним роком набирають популярність, але це не єдиний екологічно чистий транспорт в Україні. Нагадаємо, що українці вперше зареєстрували водневий автомобіль на території країни. Йдеться про Toyota Mirai, і на її сертифікацію пішло півтора місяці.