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Skoda показала новий електрокар Enyaq Coupe iV: характеристики і дизайн

7 Вересня, 15:31 Микола Олефіренко
Skoda Enyaq Coupe iV
Джерело: Skoda

Компанія Skoda показала електричний кросовер Enyaq Coupe iV. Виробник також розкрив характеристики авто і деякі подробиці про дизайн.

Майбутній автомобіль отримає змінений зовнішній вигляд — з його допомогою вдалося знизити повітряний опір, який впливає на витрату енергії. Тепер дальність ходу зросла на 15 км і становить 535 км.

Новинка може похвалитися об’ємним багажником до 570 літрів.

Інтер’єр авто залежить від модифікації. Loft Design Selection створить в салоні затишок. Версія Lodge робить акцент на екологічно чистих матеріалах. EcoSuite Design Selection включає оббивку зі шкіри.

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Модифікацій по потужності Skoda Enyaq Coupe iV відразу три. На вибір також дадуть дві версії з різним об’ємом акумулятора. Базова версія отримала батарею місткістю 62 кВт/год, а також електродвигун на 132 кВт, який дає енергію на задню вісь. Дорожча версія Enyaq Coupe iV 80 отримала потужніший двигун – 150 кВт, а місткість акумулятора зросла до 82 кВт/год. Максимальна комплектація Enyaq Coupe iV 80x отримає повний привід і двигун на 195 кВт.

Реліз електрокара від Skoda відбудеться в кінці 2021 року. Інформація про ціни стане доступною під час прем’єри.

Електрокари з кожним роком набирають популярність, але це не єдиний екологічно чистий транспорт в Україні. Нагадаємо, що українці вперше зареєстрували водневий автомобіль на території країни. Йдеться про Toyota Mirai, і на її сертифікацію пішло півтора місяці.

Джерело
Skoda
Теги
Skoda , електрокар
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