З липня в Німеччині набувають чинності нові правила використання автомобілів з українськими номерами. Насамперед з ними мають ознайомитися водії, які керують таким транспортним засобом у цій країні вже понад рік.

Біженцям потрібно подати заяву на тимчасове продовження користування українським номерним знаком, а в ній зазначити, що людина не бажає постійно перебувати в Німеччині. Про це розповідається в пам’ятці Федерального міністерства транспорту та цифровізації Німеччини.

Заява має бути подана до органу, відповідального за це згідно з державним законодавством. Обов’язковими умовами для отримання спеціального дозволу є:

страхування транспортного засобу;

сертифікат про перевірку безпеки транспортного засобу;

декларація, що транспортний засіб не перебуватиме в Німеччині постійно.

Дозвіл, виданий реєстраційним органом, треба завжди зберігати в транспортному засобі. Спеціальний документ надається не пізніше ніж до 31 березня 2024 року.

Незастрахований автомобіль може бути конфіскований органами влади. Водій повинен мати при собі Зелену карту або підтвердження про придбання прикордонної страховки та завжди показувати їх за перевірки.

Заяву на виключне звільнення від реєстрації можна подати, тільки якщо власник скаже, що звичайне регулярне місцезнаходження автомобіля не в Німеччині. Якщо ж у Німеччині, то й зареєстрований транспортний засіб має бути там.

Кожен, хто отримує звільнення від реєстрації, повинен зареєструвати авто в Німеччині не пізніше 1 квітня 2024 року.