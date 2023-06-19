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Германия вводит новые правила для авто на украинских номерах: что изменится с 1 июля

19 июня 2023, 20:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Pexels

С июля в Германии вступают в силу новые правила использования автомобилей с украинскими номерами. В первую очередь с ними должны ознакомиться водители, которые управляют таким транспортным средством в этой стране уже более года.

Беженцам нужно подать заявление на временное продление пользования украинским номерным знаком, а в нем отметить, что человек не желает постоянно находиться в Германии. Об этом рассказывается в памятке Федерального министерства транспорта и цифровизации Германии.

Заявление должно быть подано в орган, ответственный за это согласно государственному законодательством. Обязательными условиями для получения специального разрешения являются:

  • страхование транспортного средства;
  • сертификат о проверке безопасности транспортного средства;
  • декларация, что транспортное средство не будет находиться в Германии постоянно.

Разрешение, выданное регистрационным органом, надо всегда хранить в транспортном средстве. Специальный документ предоставляется не позднее нежели до 31 марта 2024 года.

Незастрахованный автомобиль может быть конфискован органами власти. Водитель должен иметь при себе Зеленую карту или подтверждение о приобретении пограничной страховки и всегда показывать их при проверке.

Заявление на исключительное освобождение от регистрации можно подать, только если владелец скажет, что обычное регулярное местонахождение автомобиля не в Германии. Если все же в Германии, то и зарегистрировано транспортное средство должно быть там.

Каждый, кто получает освобождение от регистрации, должен зарегистрировать авто в Германии не позже 1 апреля 2024 года.

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