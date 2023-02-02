Українці продавали авто у 2022 році на $22,19 млрд – всього було виставлено у мережі 2,6 млн оголошень про продаж транспорту.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, що найбільше легковиків на вторинному ринку продавали у травні – це сталося через нульове розмитнення, яку запровадили на початку квітня. Тоді на українських сайтах з продажу авто було 277 тис. оголошень – сумарна вартість всього цього транспорту становила $2,5 млрд.

Після скасування нульового розмитнення та повернення митного збору, показники помітно просіли – у листопаді було 192 тис. оголошень про продаж із загальною вартістю $1,5 млрд.

Зараз дивляться Щодо конкретних брендів авто, то найдорожче через оголошення продавався транспорт Volkswagen – за 2022 рік весь автопарк на продаж виставляли за $2,6 млрд. Друге місце також за німцями – BMW з показником $1,8 млрд. Трійку лідерів замикає Mercedes-Benz – 1,8 млрд. Примітно, що до топ-5 увійшов лише один виробник не з Німеччини – Toyota з показником 1,5 млрд. . П’ятірку лідерів замикає Audi – $1,4 млрд. Втім, в Україні не всі автомобілі дуже дорогі – багато з них не дорожчі за $5 тис. Втім, за деякий транспорт потрібно платити податок на розкіш. Загалом у список потрапило 225 авто, за які потрібно заплатити 25 тис. грн. Читайте також: Крутіші за німців та американців: Toyota продали найбільшу кількість авто у 2022 році

Джерело Інститут досліджень авторинку

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