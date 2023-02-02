Украинцы продавали авто в 2022 году на $22,19 млрд — всего было выставлено в сети 2,6 млн объявлений о продаже транспорта.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, что больше всего легковушек на вторичном рынке продавали в мае — это случилось из-за нулевой растаможки, которую ввели в начале апреля. Тогда на украинских сайтах с продажи авто было 277 тыс. объявлений — суммарная стоимость всего этого транспорта составила $2,5 млрд.

После отмены нулевой растаможки и возврата таможенного сбора, показатели заметно просели — в ноябре было 192 тыс. объявлений о продаже с общей стоимостью в $1,5 млрд.

Сейчас смотрят Что касается конкретных брендов авто, то дороже всего через объявления продавался транспорт Volkswagen — за 2022 год весь автопарк на продажу выставляли за $2,6 млрд. Второе место также за немцами — BMW c показателем в $1,8 млрд. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz — 1,8 млрд. Примечательно, что в топ-5 вошел только один производитель не из Германии — Toyota с показателем в 1,5 млрд. Пятерку лидеров замыкает Audi — $1,4 млрд. Впрочем, в Украине не все автомобили очень дорогие — многие из них не дороже $5 тыс. Впрочем, за некоторый транспорт нужно платить налог на роскошь. Всего в список попало 225 авто, за которые нужно заплатить 25 тыс. грн. Читайте также: Круче немцев и американцев: Toyota продали наибольшее количество авто в 2022 году

Источник Институт исследований авторынка

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