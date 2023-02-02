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Немцы и японцы: какие авто продавали украинцы в сети в 2022 году

2 февраля 2023, 12:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
водій, машина, авто
Источник: Pexels

Украинцы продавали авто в 2022 году на $22,19 млрд — всего было выставлено в сети 2,6 млн объявлений о продаже транспорта.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, что больше всего легковушек на вторичном рынке продавали в мае — это случилось из-за нулевой растаможки, которую ввели в начале апреля. Тогда на украинских сайтах с продажи авто было 277 тыс. объявлений — суммарная стоимость всего этого транспорта составила $2,5 млрд.

После отмены нулевой растаможки и возврата таможенного сбора, показатели заметно просели — в ноябре было 192 тыс. объявлений о продаже с общей стоимостью в $1,5 млрд.

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Что касается конкретных брендов авто, то дороже всего через объявления продавался транспорт Volkswagen — за 2022 год весь автопарк на продажу выставляли за $2,6 млрд.

Второе место также за немцами — BMW c показателем в $1,8 млрд. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz — 1,8 млрд. Примечательно, что в топ-5 вошел только один производитель не из Германии — Toyota с показателем в 1,5 млрд.

Пятерку лидеров замыкает Audi — $1,4 млрд.

Впрочем, в Украине не все автомобили очень дорогие — многие из них не дороже $5 тыс. Впрочем, за некоторый транспорт нужно платить налог на роскошь. Всего в список попало 225 авто, за которые нужно заплатить 25 тыс. грн.

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Источник
Институт исследований авторынка
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