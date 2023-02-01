В 2023 году обновился список авто, которые попадают под налог на роскошь в Украине. Перечень люксового транспорта опубликовало Министерство экономики, и он обновляется каждый год.

Всего в списке 225 автомобилей — их выбирают по начальной стоимости, которая должна быть больше 375 минимальных зарплат в Украине. На сегодняшний день это 6 700 грн — в перечень попали авто стоимостью более 2,512 млн грн. а также возрастом до 5 лет.

В списке числятся автомобили класса люкс — большинство из них это различные модификации Porche, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Land Rover и Toyota. Примечательно, что есть даже две модели Tesla — речь идет о флагманских электрокарах Model S и Model X.

Сейчас смотрят Владельцам такого дорогого транспорта нужно заплатить налог — 25 тыс. грн за автомобиль. Сделать это нужно в течении 60 дней после получения сообщения, иначе ценник будет расти. Также в 2023 году появились новые номерные знаки для авто. Их получить могут те, кто воспользоваться услугой регистрации онлайн — через Дію или Электронный кабинет водителя. Так, речь идет о буквенных комбинациях ED, DC, DI и PD — они заменили коды регионов, которые отображались с помощью первых букв в номере. Читайте также: Круче немцев и американцев: Toyota продали наибольшее количество авто в 2022 году

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