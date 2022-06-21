Через значний дефіцит пального на українському ринку, усе частіше з’являється біопаливо, або як його називають, спиртовий бензин.

Що таке спиртовий бензин та чи безпечно його заливати в авто – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Альтернативний вид палива

На альтернативні види палива або, як називають їх у народі спиртові бензини, ще кілька років тому покладали великі надії. Він дешевший за традиційне паливо. А виготовляється переважно з суміші традиційного палива та біоетанолу, простіше кажучи спирту, отриманого з рослинних компонентів.

Зараз дивляться

Але з часом цей вид альтернативного палива не набув популярності в Україні – в основному через дефіцит сировини та невеликого попиту, тому багато мереж відмовилися від його просування.

За даними столичного Інституту споживчих експертиз, станом на 2021 рік, в Україні лише на чотирьох АЗС вдалось виявити спиртовий бензин – БРСМ-Нафта, Авіас, Моttо та регіональної мережі BVS.

Спиртовий бензин став альтернативним для автомобілів у деяких країнах світу, а основними його виробником та споживачем вважається Бразилія.

Біопаливо дозволяє заощаджувати нафту для виробництва традиційного бензину, а також вважається більш екологічним, оскільки має менше хімічних сполук, які через викиди із вихлопної труби потрапляють в атмосферу.

Щоправда загалом частка біопалива у світовому споживанні поки мізерна і становить 3-4%.

Чи дійсно біопаливо небезпечне

Більшість водіїв бояться переходити на спиртовий бензин. Існує ризик, що в двигуні суміш розділиться на бензин і водно-спиртові кульки. Наслідки потрапляння їх в камеру згоряння очевидні: перевитрата палива (вода не виробляє енергії) і детонація.

Крім того, є сумніви в тому, що авто буде заводитися при низьких температурах (наприклад, -30) – адже насичений водою спирт перетвориться на крижинки, підпалити які система запалювання не зможе.

Тим паче, більшість водіїв вважає, що в спиртовий бензин виробляють зі звичайного спирту. Це не так. У бензин додається не харчовий, а технічний спирт. Тобто він неочищений — з великою кількістю сивушних олій, зневоднений і денатурований бензином.

Якщо біопаливо відповідає всім нормам і нормативам ДСТУ, то такий бензин підходить для будь-якого транспорту і не зашкодить йому.

Є дві категорії спиртового палива:

автобензин з вмістом біоетанолу не менше 30% – відноситься до альтернативного палива;

– відноситься до альтернативного палива; якщо біоетанолу менше 30% — це паливо відноситься до спиртових по марках Е5, Е7, Е10 (згідно з технічним регламентом). Ці марки бензинів не можна плутати з альтернативними паливами, оскільки вони випускаються за різними нормативними документами.

Як перейти на спиртовий бензин

Якщо вашому автомобілю більше п’яти років, перед використанням спиртового палива потрібно промити паливну систему і бак. Це можна зробити на будь-якому СТО.

Якщо цього не зробити може вийти з ладу паливний насос: через забитий фільтр він буде працювати під навантаженням.

Бензин зі спиртом у всьому світі позначають індексом E (етанол) з цифрою, що означає кількість вміст етанолу в процентах. Так, Е5, Е7, Е10 – суміші з низьким вмістом етанолу, які можна заливати в будь-який автомобіль.

Є також паливо з індексом E40 – заправляти його потрібно лише за умови, що виробник авто допускає застосування біопалива.

У Бразилії, США і деяких країнах ЄС продають суміш Е85 (85% етанолу та 15% бензину) – заливати його можна лише в авто з паливною системою Flex-Fuel.

В Україні існують власні бренди. Щоб не помилитися, попросіть на АЗС паспорт якості і переконайтеся в тому, що паливо відповідає одному з перерахованих міжнародних стандартів або національному ДСТУ 4839:2007 (Бензини автомобільні підвищеної якості).