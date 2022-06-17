Як позбутися запаху бензину та солярки з одягу та салону авто

Бензин та солярка – незамінні речі для автомобіля. Проте їх запах не найприємніший, тим паче, легко в’їдається в одяг та салом машини.

Як вивести неприємний запах бензину та солярки з одягу та салону авто – дізнавалися Факти ICTV.

Способи виведення запаху з одягу

Ручне прання

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Позбутися від плям бензину чи солярки та їх запаху допоможе звичайне ручне прання з використанням порошку.

Забруднений бензином одяг потрібно прати руками в окремому тазу:

налийте в миску воду і додайте порошок, він має розчинитись;

помістіть туди брудну річ і залиште на 20 хв;

тепер добре випрайте та прополощіть;

сушити одяг найкраще на свіжому повітрі, аби запах бензину пішов остаточно.

Господарське мило

Перш ніж покласти одяг у пральну машину, натріть звичайним господарським милом, особливу увагу приділіть забрудненим частинам. Налаштуйте пральну машинку та виперіть одяг.

Крохмаль

Здається дивним, проте суміш з крохмалю дійсно може допомогти позбутися неприємного бензинного запаху:

змішайте ложку крохмалю, кілька крапель нашатирю та скипидару (засіб, який допомагає вивести складний бруд);

старою зубною щіткою нанесіть суміш на заплямований одяг;

залиште на п’ять хв;

виперіть одяг за допомогою порошку.

Готово! Ваш одяг чистий та з приємним ароматом.

Сода

Щоб видалити запах бензину з одягу, потрібно зробити содовий розчин: у склянці води розводіть чотири ложки соди.

Суміш рівномірно розподіляється по одягу за допомогою щітки або серветки та залиште на годинку. Тепер можна випрати одяг звичайним способом з використанням порошку.

Як позбутися запаху бензину та солярки в салоні авто

Перше, що потрібно зробити – знайти в салоні джерело запаху. Можливо, з каністри випадково вилився бензин чи солярка. Забруднені місця потрібно ретельно вимити – вологе очищення багажника та салону підійте найкраще.

Кава

Кава – це не лише смачний та підбадьорюючий напій, а й хороший нейтралізатор запаху. Не дарма баночки з кавою ставлять у магазинів парфумів.

Вам потрібно просто засипати пляму від бензину чи солярки меленою кавою. Вона вбере усі неприємні запахи. За бажанням, можете розсипати каву у зернах по маленьким мішечкам та покласти у салон – це теж допоможе.

Мийний засіб

Аби позбутися плями та запаху у салоні можна просте натерти їх звичайним засобом для миття посуду. Оскільки бензин – маслянистий продукт, а мийний засіб розщеплює жири, він допоможе прибрати плями та запах.

Нанесіть трохи засобу, зачекайте близько 10 хв, потім змийте за допомогою губки або ганчірки.

Котячий наповнювач

Він відмінно вбирає рідину і запахи. Потрібно засипати пляму гранулами та залишити їх на півтори години.

Після цього зберіть наповнювач у герметичний пакет та відправте на утилізацію. Варто зазначити, що наповнювач, який увібрав у себе бензин, легко спалахує, тому будьте обережні.

Сода

Для того, аби позбутися плям бензину в салоні, необхідно висипати на них трішки соди:

нанесіть її на пляму та залиште не більше ніж на 24 год;

за цей час сода вбере неприємний запах, а саму пляму можна буде легко видалити спеціальним шампунем для чищення салону.

Якщо з першого разу запах не зник, повторіть процедуру.