Травень для ринку вживаних авто виявився рекордним – українці завезли майже 15,4 тис. авто з пробігом. Це на 0,3% більше, ніж у квітні 2023 року.

Найчастіше купували авто з бензиновими двигунами – таких 45%. Дизельних – лише 36%.

Лідером серед вживаних авто виявився німецький компактний Volkswagen Golf – 1 333 авто. Друге місце за бюджетним французьким Renault Megane – 1 230 реєстрацій.

Трійку лідерів замикає чеський автопром – Skoda Octavia з показником у 840 авто.

Четверте місце посідає універсальний і доступний Volkswagen Passat – 694 авто. П’яте місце за американським Ford Focus – 403 авто.

Повний рейтинг найпопулярніших вживаних авто в Україні має такий вигляд:

Volkswagen Golf – 1333 авто; Renault Megane – 1230 авто; Skoda Octavia – 840 авто; Volkswagen Passat – 694 авто; Ford Focus – 403 авто; Nissan Leaf – 388 авто; Nissan Qashqai – 360 авто; Volkswagen Touran – 326 авто; Audi A4 – 297 авто; Skoda Fabia – 294 авто.

Також українці активно купують і нові авто. Так, у травні наші водії купили 5,3 тис. нових авто, що на 53% більше, ніж роком раніше. Найчастіше купували кросовери та гібридні авто – Renault Duster і Toyota RAV4.