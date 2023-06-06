Травень для ринку вживаних авто виявився рекордним – українці завезли майже 15,4 тис. авто з пробігом. Це на 0,3% більше, ніж у квітні 2023 року.
Найчастіше купували авто з бензиновими двигунами – таких 45%. Дизельних – лише 36%.
Лідером серед вживаних авто виявився німецький компактний Volkswagen Golf – 1 333 авто. Друге місце за бюджетним французьким Renault Megane – 1 230 реєстрацій.
Трійку лідерів замикає чеський автопром – Skoda Octavia з показником у 840 авто.
Четверте місце посідає універсальний і доступний Volkswagen Passat – 694 авто. П’яте місце за американським Ford Focus – 403 авто.
Повний рейтинг найпопулярніших вживаних авто в Україні має такий вигляд:
- Volkswagen Golf – 1333 авто;
- Renault Megane – 1230 авто;
- Skoda Octavia – 840 авто;
- Volkswagen Passat – 694 авто;
- Ford Focus – 403 авто;
- Nissan Leaf – 388 авто;
- Nissan Qashqai – 360 авто;
- Volkswagen Touran – 326 авто;
- Audi A4 – 297 авто;
- Skoda Fabia – 294 авто.
Також українці активно купують і нові авто. Так, у травні наші водії купили 5,3 тис. нових авто, що на 53% більше, ніж роком раніше. Найчастіше купували кросовери та гібридні авто – Renault Duster і Toyota RAV4.