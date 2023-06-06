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Бензинових найбільше: які вживані авто купували українці в травні 2023

6 Червня 2023, 14:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Unsplash

Травень для ринку вживаних авто виявився рекордним – українці завезли майже 15,4 тис. авто з пробігом. Це на 0,3% більше, ніж у квітні 2023 року.

Найчастіше купували авто з бензиновими двигунами – таких 45%. Дизельних – лише 36%.

Лідером серед вживаних авто виявився німецький компактний Volkswagen Golf – 1 333 авто. Друге місце за бюджетним французьким Renault Megane – 1 230 реєстрацій.

Трійку лідерів замикає чеський автопром – Skoda Octavia з показником у 840 авто.

Четверте місце посідає універсальний і доступний Volkswagen Passat – 694 авто. П’яте місце за американським Ford Focus – 403 авто.

Повний рейтинг найпопулярніших вживаних авто в Україні має такий вигляд:

  1. Volkswagen Golf – 1333 авто;
  2. Renault Megane – 1230 авто;
  3. Skoda Octavia – 840 авто;
  4. Volkswagen Passat – 694 авто;
  5. Ford Focus – 403 авто;
  6. Nissan Leaf – 388 авто;
  7. Nissan Qashqai – 360 авто;
  8. Volkswagen Touran – 326 авто;
  9. Audi A4 – 297 авто;
  10. Skoda Fabia – 294 авто.

Також українці активно купують і нові авто. Так, у травні наші водії купили 5,3 тис. нових авто, що на 53% більше, ніж роком раніше. Найчастіше купували кросовери та гібридні авто – Renault Duster і Toyota RAV4.

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Джерело
Укравтопром
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