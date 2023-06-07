В мае украинцы активно покупали электрокары. Всего было куплено 2 451 авто с электродвигателем.

Большинство из них — это подержанные автомобили. Таких аж 1 892 единицы.

Рынок электрокаров продолжает развиваться — в мае регистрировали на 15% больше авто, чем в апреле. Это касается транспорта, который впервые поставили на учет.

Лидером среди новых электрокаров оказался немецкий кроссовер Volkswagen ID.4 с отметкой в 168 авто — автомобиль имеет все шансы стать бестселлером среди авто без ДВС. Второе место за Honda M-NV — 107 авто. Тройку лидеров замыкает трехрядный кроссовер Volkswagen ID.6 с показателем в 23 авто. Четвертое место за Honda E — 23 авто, а пятое — за люксовым BMW iX — 18 регистраций.

Рейтинг подержанных электрокаров слегка отличается — чаще завозили авто, которые изготавливаются под брендами из США.

Первое место за базовым и всем знакомым Nissan Leaf — 388 авто. Второе место занимает компактный Volkswagen E-Golf — 259 авто. Даже среди электрокаров модель Golf пользуется популярностью. Тройку лидеров замыкает люксовая Tesla Model 3 с отметкой в 144 регистрации, а четвертое место за французским городским Renault Zoe — 123 авто. Пятое место — за бестселлером Tesla Model Y с показателем в 119 авто, который продается во всем мире сумасшедшими темпами.

Что касается авто с ДВС, то в мае украинцы чаще всего покупали немецкие Volkswagen Golf и французские Renault Megane.