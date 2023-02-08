У сервісному центрі МВС нагадали про кримінальну відповідальність за підробку документів.

– Останнім часом у ЗМІ з’являються повідомлення про затримання горе-водіїв патрульною поліцією. Ситуація майже типова – зупинка за порушення правил дорожнього руху, і під час перевірки документів виявляється, що посвідчення схоже на підроблене. Порушники зізнаються, що купують документ у мережі, – заявили у СЦ.

Якщо перевірити документ у базі, він або виданий іншій людині, або його взагалі не існує.

Так, у сервісному центрі закликали не намагатися обійти закон і не фотографувати свої права, щоб не стати жертвою зловмисників.

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Також варто бути обережним з фішинговими сайтами. Вони виглядають майже так само, як державні сервіси, але після введення персональних даних злодії отримують до них доступ.

Так, за підробку документів горе-водієві загрожує штраф від 50 неоподатковуваних мінімумів, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

З 2023 року майбутні водії здають на права за новими алгоритмами. Тепер потрібно буде складати теорію в акредитованій школі. Після цього можна сміливо переходити до практики, яку потрібно здати у СЦ.