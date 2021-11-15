Владельцы новых автомобилей Tesla заметили, что в их электрокарах Model 3 и Model Y отсутствуют USB-порты. Как оказалось, компания Илона Маска уже предупреждала клиентов о проблеме — все из-за всемирного дефицита компонентов.

Как оказалось, порты USB-C на центральной консоли и возле задних сидений отсутствуют, а беспроводная зарядка для смартфонов и других гаджетов не работает.

Также некоторые пользователи Reddit сообщают, что компания не предупреждала о неприятной проблеме — отсутствие компонентов они заметили только после доставки авто. На снимках пользователей также заметно, что отверстия в салоне никак не закрыли.

Известно, что Tesla уже связывалась с владельцами новых авто — они хотят доукомплектовать электрокары после декабря этого года. До этого времени водители не смогут заряжать собственные устройства от авто, которое имеет огромный аккумулятор.

Проблема с дефицитом компонентов затронула не только Tesla — BMW не могут оснастить свои авто нужным количеством сенсорных дисплеев, а General Motors отказались от беспроводной зарядки в некоторых своих моделях.

Напомним, что рынок легковых подержаных авто в Украине сейчас заметно уменьшился — в октябре объем импорта сократился на 6%. Чаще всего в средине осени покупали автомобили марки Toyota, бюджетные Renault, а также корейские Kia.