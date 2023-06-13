Українські водії дедалі частіше звертають увагу на гібридні авто – у травні таких автомобілів у локальному автопарку стало на 1,3 тис. більше. Це абсолютний рекорд за останні 10 місяців.

Примітно, що більшість із них – це новий транспорт із салону. Таких аж 73%.

Гібриди поступово перетягують на себе ринок нових авто – від усієї кількості нового транспорту за травень вони становлять 26%.

Серед нових моделей абсолютним лідером є Toyota Rav4 з 202 реєстраціями. Японський автомобіль часто посідає перші позиції і на ринку авто з ДВЗ. Невибагливість у ремонті, свіжий дизайн і непогана ціна підкуповують багатьох наших автолюбителів.

Друге місце за популярним Nissan Qashqai – 88 авто. Автомобіль популярний і на ринку ДВЗ, тому водії вже знають, чого очікувати від покупки цієї моделі.

Трійку лідерів замикає люксовий Mecedes-Benz GLE. Кросовер зареєстрували на українські номери в травні аж 63 рази.

Ринок вживаних авто з гібридною установкою кардинально відрізняється. Перше місце за Toyota Prius – 39 авто. Модель знайома нашим водіям багато років.

Друге місце за Ford Fusion – 33 авто. Черговий культовий автомобіль з гібридною силовою установкою. Трійку лідерів також замикає американець – Chevrolet Volt з позначкою у 27 авто.

Часто водії задивлялися і на електрокари – у травні українці найчастіше купували Volkswagen ID.4 серед авто з салону. Кросовер має всі шанси стати бестселером у нашій країні серед екологічно чистих авто.