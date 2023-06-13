Украинские водители все чаще обращают внимание на гибридные авто — в мае таких автомобилей в локальном автопарке стало на 1,3 тыс. больше. Это абсолютный рекорд за последние 10 месяцев.

Примечательно, что большинство из них — это новый транспорт из салона. Таких аж 73%.

Гибриды постепенно перетаскивают на себя рынок новых авто — от всего количества нового транспорта за май они составляют 26%.

Среди новых моделей абсолютным лидером является Toyota Rav4 c 202 регистрациями. Японский автомобиль часто занимает первые позиции и на рынке авто с ДВС. Неприхотливость в ремонте, свежий дизайн и неплохая цена подкупают многих наших автолюбителей.

Второе место за популярным Nissan Qashqai — 88 авто. Автомобиль популярен и на рынке ДВС, поэтому водители уже знают, чего ожидать от покупки этой модели.

Тройку лидеров замыкает люксовый Mecedes-Benz GLE. Кроссовер зарегистрировали на украинские номера в мае аж 63 раза.

Рынок подержанных авто с гибридной установкой кардинально отличается. Первое место за Toyota Prius — 39 авто. Модель знакома нашим водителям многие годы.

Второе место за Ford Fusion — 33 авто. Очередной культовый автомобиль с гибридной силовой установкой. Тройку лидеров также замыкает американец — Chevrolet Volt с отметкой в 27 авто.

Часто водители засматривались и на электрокары — в мае украинцы чаще всего покупали Volkswagen ID.4 среди авто из салона. Кроссовер имеет все шансы стать бестселлером в нашей стране среди экологически чистых авто.