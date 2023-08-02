В июле украинцы активно завозили подержанные авто. Даже отсутствие нулевой растаможки не мешет рынку авто в Украине развиваться, пусть и не огромным шагами.

Эксперты и з Института исследования авторынка выяснили, какие самые популярные модели авто с пробегом покупали украинцы в июле.

Лидером в средине лета среди подержанных авто оказался немецкий Volkswagen Golf — компактный автомобиль зарегистрировали 1 438 раз. Второе место за чешским автопромом — легендарная Skoda Octavia заинтересовала 889 водителей.

Тройку лидеров замыкает бюджетный Renault Megane — 729 авто. Бюджетный и недорогой в обслуживании автомобиль многих подкупает.

Ожидаемо, в пятерку лидеров вошел старший брат Golf — Volkswagen Passat с отметкой в 711 авто. Пятое место у микровэна Renault Scenic — 522 авто.

В целом, в топе также есть и электрокары — к примеру Nissan Leaf и Tesla Model 3. Не обошлось и без дорогих авто — к примеру, Audi Q5.

Правда, рынок новых авто в июле 2023 практически не изменился — в пятерке лидеров все те же модели. К примеру, в топе — японские Toyota, французские Renault и немецкие Volkswagen.