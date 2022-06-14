Середня вартість бензину на АЗС в Україні станом на 14 червня не змінилася. Пальне категорії А-95 можна придбати в середньому за 50,27 грн/л, А-92 – за 49,41 грн/л.

Також стабільною залишається вартість дизельного пального, яка загалом у країні становить 56,58 грн/л. Крім того, динаміка показує, що вже три дні поспіль не скачуть ціни на автогаз. Вони залишаються переважно на рівні 41,57 грн/л.

Найнижчу ціну 14 червня на бензин категорії А-95 пропонують АЗС Shell (45,68 грн/л), UPG (48,90 грн/л), Укрнафта, Авиас (50 грн/л) та БРСМ-Нафта (50,99 грн/л).

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Ціни на бензин категорії А-92 у країні становлять:

Авіас (49 грн/л);

Укрнафта (49 грн/л);

Катрал (57 грн/л);

Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG) до 58-63 грн/л (Укргазвидобування, Маркет, Катрал).

Автогаз у середньому в Україні можна придбати за ціною до 42 грн/л.