Водійські права категорії В дуже поширені в Україні. Проте у водіїв виникає досить багато запитань щодо цієї категорії.

Факти ICTV підготували роз’яснення, на яких транспортних засобах можуть їздити водії, маючи права категорії В.

Права категорії В: на чому можна їздити

Наявність прав категорії В дає право на керування транспортними засобами масою до 3,5 т (до 3 500 кг) та кількістю місць до восьми (без урахування водія). Простіше кажучи — це легкові автомобілі.

Зараз дивляться

Існує три різновиди категорії В (Б):

категорія В1 — дозволяє керувати трициклами й квадроциклами з об’ємом двигуна до 50 см3 і вагою до 550 кг;

категорія В — дозволяє керувати автомобілями масою до 3 500 кг, а саме: легковими автомобілями, мінівенами, легкими вантажними авто;

категорія ВЕ — дозволяє керувати автомобілем категорії В та причепом масою понад 750 кг, за умови, що їх загальна маса не перевищує 3 500 кг.

Водії з правами категорії В можуть водити мікроавтобуси, якщо кількість пасажирів не перевищує вісім осіб.

Також під цю категорію підпадають напіввантажні та вантажні автомобілі масою до 3,5 т. А також всі легкові автомобілі у всіх варіантах кузова: седан, універсал, кабріолет, купе, хетчбек тощо.

Отримати права категорії B (Б) можна в будь-якій автошколі.

Категорії В1 та В можна відкривати з 18 років.

Отримати права категорії ВЕ можна з 19 років, при цьому треба обов’язково мати стаж по категорії В не менше одного року.