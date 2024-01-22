Водительские права категории В очень распространены в Украине. Однако у водителей возникает достаточно много вопросов по этой категории.

Факты ICTV подготовили разъяснение, на каких транспортных средствах могут ездить водители, имея права категории В.

Права категории В: на чем можно ездить

Наличие прав категории В дает право на управление транспортными средствами массой до 3,5 т (до 3 500 кг) и количеством мест до восьми (не считая водителя). Проще говоря — это легковые автомобили.

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Существует три разновидности категории В (Б):

категория В1 — позволяет управлять трициклами и квадроциклами с объемом двигателя до 50 см3 и весом до 550 кг;

категория В — позволяет управлять автомобилями массой до 3 500 кг, а именно: легковыми автомобилями, минивэнами, легкими грузовыми авто;

категория ВЕ — позволяет управлять автомобилем категории В и прицепом массой более 750 кг, при условии, что их общая масса не превышает 3 500 кг.

Водители с правами категории В могут водить микроавтобусы, если количество пассажиров не превышает восемь человек.

Также под данную категорию подпадают полугрузовые и грузовые автомобили массой до 3,5 т. А также все легковые автомобили во всех вариантах кузова: седан, универсал, кабриолет, купе, хэтчбек и т.д.

Получить права категории B (Б) можно в любой автошколе.

Категории В1 и В можно открывать с 18 лет.

Получить права категории ВЕ можно с 19 лет, причем надо обязательно иметь стаж по категории В не менее одного года.