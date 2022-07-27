На кордоні з Польщею в черзі майже 1,5 тис. фур: де краще перетинати кордон (карта)

Пункт пропуску Ягодин на Волині перевантажений – черга простяглася майже на 20 км і дедалі збільшується. Зараз перед міжнародним пунктом пропуску на виїзд до Польщі чекає близько 1,4 тис. вантажівок. Перевізникам радять зважати на ситуацію та скористатися іншими автомобільними переходами, де менша кількість транспорту.

Аби розвантажити пункт пропуску Ягодин, 27 червня через нього заборонили рух легкового транспорту, і спочатку це дало результат. В черзі стояло не більше 200 фур. Та нині цей пункт пропуску знову ледь не тріщить по швах. За добу пропускають півтисячі ваговозів, з них майже половина підпадає під фітоветеринарний контроль. Та поляки здатні перевірити лише п’яту частину від потреби, близько 60 машин. А це гальмує і загальну чергу.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зараз дивляться

Державна митна служба радить перевізникам обирати інші шляхи до Європи. Приміром, через Львівщину, хоча й там ситуація з чергами не надто краща. Та й пункт пропуску Ягодин – логістично найвигідніший і найкоротший шлях зі столиці до Європи.

– Більшість перевізників їдуть саме через Волинь, через МАП Ягодин, адже цей шлях – найближчий до польських портів, до Гданська. І не хочуть робити великий гак через Львівщину. Вочевидь, їм вигідніше кілька діб простояти в черзі, аби зекономити дороге нині пальне. Чи не щотижня відбуваються великі міжурядові наради, щоб вирішити питання черг на західних кордонах. Напрацювання є, але не все з запланованого вдасться так швидко зробити, як хотілося б нам. І тому така ситуація, – пояснила Фактам ICTV речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Водії на перетин кордону чекають по 5-6 діб. Кількість вантажівок з товаром, який раніше переправляли через морські порти, збільшується. А от на в’їзд в Україну черг нині немає.