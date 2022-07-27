На границе с Польшей в очереди около 1,5 тыс. фур: где лучше пересекать границу (карта)

Пункт пропуска Ягодин на Волыни перегружен — очередь растянулась почти на 20 км и все увеличивается. Сейчас перед международным пунктом пропуска выезда в Польшу ждут около 1,4 тыс. грузовиков. Перевозчикам советуют учесть ситуацию и воспользоваться другими автомобильными переходами, где меньше транспорта.

Чтобы разгрузить пункт пропуска Ягодин, 27 июня через него запретили движение легкового транспорта, и сначала это дало результат. В очереди стояло не больше 200 фур. Но сейчас этот пункт пропуска снова чуть ли не трещит по швам. В сутки пропускают полтысячи грузовиков, из них почти половина подпадает под фитоветеринарный контроль. Но поляки способны проверить только часть от потребности, около 60 машин. А это тормозит и общую очередь.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Сейчас смотрят

Государственная таможенная служба советует перевозчикам выбирать другие пути в Европу. К примеру, через Львовщину, хотя и там ситуация с очередями не намного лучше. Да и пункт пропуска Ягодин — логистически самый выгодный и кратчайший путь из столицы в Европу.

– Большинство перевозчиков едут именно через Волынь, через МАП Ягодин, ведь этот путь — ближайший к польским портам, в Гданьск. И не хотят делать большой крюк через Львовщину. Очевидно, им выгоднее несколько суток простоять в очереди, чтобы сэкономить дорогое топливо. Ежедневно проходят большие межправительственные совещания, чтобы решить вопрос очередей на западных границах. Наработки есть, но не все из запланированного удастся так быстро сделать, как нам хотелось бы. И поэтому такая ситуация, – пояснила Фактам ICTV спикер Волынской таможни Валентина Черныш.

Водители пересечения границы ждут по 5-6 суток. Количество грузовиков с товаром, ранее переправляемым через морские порты, увеличивается. А вот на въезд в Украину очередей сейчас нет.