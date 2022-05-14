Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

На границах Украины сделают КПП только для импорта топлива

14 мая 2022, 13:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

На границе Украины сделают пункт пропуска только для импорта топлива. Это необходимо для ускоренного выхода из дефицита, который застал украинцев в конце апреля.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем во время одной из последних экспертных дискуссий.

По словам политика, на границах сейчас наблюдается огромная загруженность, что заметно усложняет транспортировку горючего в Украину.

— В ближайшие дни реализуется вопрос об ограничении одного из пропускных пунктов только для топлива, — заявил Найем. 

Речь идет о специальной дорожной полосе, которая будет использоваться бензовозами.

В то же время он не уточнил, о каком пункте или границе с государством идет речь, чтобы не создавать лишнего ажиотажа.

Для украинцев также ограничили количество пунктов пропуска для ввоза автомобилей, купленных за рубежом. Изменения начали действовать с начала мая, и теперь завезти транспорт можно через три КПП. Это необходимо для снижения времени ожидания авто с гуманитарным грузом для пересечения границ.

В Украине также подготовили изменения и для самих водителей. На территории страны хотят ужесточить наказание за сокрытие автомобильного номера или незаконно установленные номерные знаки. За такие нарушения предусмотрены штрафы в размере от 800 до 1 700 грн.

Читайте также:
На границах Украины сделают КПП только для импорта топливаВ Украине могут усилить наказание за незаконное использование автомобильных номеров

Источник
Украинская правда
Теги
Автомобилисты, авторинок, Бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь