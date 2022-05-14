На границе Украины сделают пункт пропуска только для импорта топлива. Это необходимо для ускоренного выхода из дефицита, который застал украинцев в конце апреля.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем во время одной из последних экспертных дискуссий.

По словам политика, на границах сейчас наблюдается огромная загруженность, что заметно усложняет транспортировку горючего в Украину.

— В ближайшие дни реализуется вопрос об ограничении одного из пропускных пунктов только для топлива, — заявил Найем.

Речь идет о специальной дорожной полосе, которая будет использоваться бензовозами.

В то же время он не уточнил, о каком пункте или границе с государством идет речь, чтобы не создавать лишнего ажиотажа.

Для украинцев также ограничили количество пунктов пропуска для ввоза автомобилей, купленных за рубежом. Изменения начали действовать с начала мая, и теперь завезти транспорт можно через три КПП. Это необходимо для снижения времени ожидания авто с гуманитарным грузом для пересечения границ.

В Украине также подготовили изменения и для самих водителей. На территории страны хотят ужесточить наказание за сокрытие автомобильного номера или незаконно установленные номерные знаки. За такие нарушения предусмотрены штрафы в размере от 800 до 1 700 грн.