В Україні можуть посилити відповідальність за приховування автомобільного номера або незаконно встановлені номерні знаки.

Відповідний законопроєкт №7365 підготувало МВС, а група народних депутатів внесла у Верховну Раду.

Проєкт закону додає до Кодексу України про адміністративні порушення нову статтю 121-3 Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів. Вона передбачає покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) за такі порушення:

Управління або експлуатація водієм транспортного засобу без номерного знаку,

Управління транспортним засобом із номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам,

Управління транспортним засобом із номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим або неосвітленим, закритим іншими предметами (у тому числі прозорими),

Нанесення стороннього покриття або застосування сторонніх матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють ідентифікацію номера.

За забруднений номерний знак, якщо таке забруднення не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів,

За скоєння інших дій, вкладених в умисне приховування номерного знака.

Штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів (1 700 грн) пропонують запровадити за незаконно встановлені номери таких структур:

Збройних Сил України,

Національної гвардії України,

Державної прикордонної служби,

Державної служби з надзвичайних ситуацій,

Державної спеціальної служби транспорту,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

Національної поліції України.

Крім цього, відповідний законопроєкт запроваджує нову процедуру отримання номерів авто. Власники зможуть обирати літерно-числову комбінацію номерного знака в особистому кабінеті водія та самостійно замовляти їх виготовлення в суб’єктів господарювання.