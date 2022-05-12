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В Україні можуть посилити покарання за незаконне використання автомобільних номерів

12 Травня 2022, 16:15
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
В Україні можуть посилити покарання за незаконне використання автомобільних номерів
Джерело: Depositphotos

В Україні можуть посилити відповідальність за приховування автомобільного номера або незаконно встановлені номерні знаки.

Відповідний законопроєкт №7365 підготувало МВС, а група народних депутатів внесла у Верховну Раду.

Проєкт закону додає до Кодексу України про адміністративні порушення нову статтю 121-3 Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів. Вона передбачає покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) за такі порушення:

  • Управління або експлуатація водієм транспортного засобу без номерного знаку,
  • Управління транспортним засобом із номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам,
  • Управління транспортним засобом із номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим або неосвітленим, закритим іншими предметами (у тому числі прозорими),
  • Нанесення стороннього покриття або застосування сторонніх матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють ідентифікацію номера.
  • За забруднений номерний знак, якщо таке забруднення не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів,
  • За скоєння інших дій, вкладених в умисне приховування номерного знака.

Штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів (1 700 грн) пропонують запровадити за незаконно встановлені номери таких структур:

  • Збройних Сил України,
  • Національної гвардії України,
  • Державної прикордонної служби,
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій,
  • Державної спеціальної служби транспорту,
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • Національної поліції України.

Крім цього, відповідний законопроєкт запроваджує нову процедуру отримання номерів авто. Власники зможуть обирати літерно-числову комбінацію номерного знака в особистому кабінеті водія та самостійно замовляти їх виготовлення в суб’єктів господарювання.

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Теги
МВС, Штраф
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