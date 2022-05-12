В Україні можуть посилити відповідальність за приховування автомобільного номера або незаконно встановлені номерні знаки.
Відповідний законопроєкт №7365 підготувало МВС, а група народних депутатів внесла у Верховну Раду.
Проєкт закону додає до Кодексу України про адміністративні порушення нову статтю 121-3 Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів. Вона передбачає покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) за такі порушення:
- Управління або експлуатація водієм транспортного засобу без номерного знаку,
- Управління транспортним засобом із номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам,
- Управління транспортним засобом із номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим або неосвітленим, закритим іншими предметами (у тому числі прозорими),
- Нанесення стороннього покриття або застосування сторонніх матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють ідентифікацію номера.
- За забруднений номерний знак, якщо таке забруднення не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів,
- За скоєння інших дій, вкладених в умисне приховування номерного знака.
Штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів (1 700 грн) пропонують запровадити за незаконно встановлені номери таких структур:
- Збройних Сил України,
- Національної гвардії України,
- Державної прикордонної служби,
- Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
- Національної поліції України.
Крім цього, відповідний законопроєкт запроваджує нову процедуру отримання номерів авто. Власники зможуть обирати літерно-числову комбінацію номерного знака в особистому кабінеті водія та самостійно замовляти їх виготовлення в суб’єктів господарювання.