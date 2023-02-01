2023 року оновився список авто, які потрапляють під податок на розкіш в Україні. Перелік люксового транспорту опублікувало Міністерство економіки, і він оновлюється щороку.

Загалом у списку 225 автомобілів – їх обирають за початковою вартістю, яка має бути більшою за 375 мінімальних зарплат в Україні. Сьогодні це 6 700 грн – до переліку потрапили авто вартістю понад 2,512 млн грн. а також віком до 5 років.

У списку є автомобілі класу люкс – більшість з них це різні модифікації Porche, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Land Rover і Toyota. Примітно, що є навіть дві моделі Tesla – йдеться про флагманські електрокари Model S та Model X.

Зараз дивляться Власникам такого дорогого транспорту потрібно сплатити податок – 25 тис. грн за автомобіль. Зробити це потрібно протягом 60 днів після отримання повідомлення, інакше цінник зростатиме. Також 2023 року з’явилися нові номерні знаки для авто. Їх отримати можуть ті, хто скористатися послугою реєстрації онлайн через Дію або Електронний кабінет водія. Так, йдеться про літерні комбінації ED, DC, DI та PD – вони замінили коди регіонів, які відображалися за допомогою перших літер у номері. Читайте також: Крутіші за німців та американців: Toyota продали найбільшу кількість авто у 2022 році

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