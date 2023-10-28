Уже з 31 жовтня кандидати у майбутні водії, які самі вивчили теоретичний курс із водіння, можуть складати теоретичний іспит у СЦ. Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Зміни до законодавства набувають чинності 29 жовтня 2023 року. Мабутніх водіїв чекатимуть на іспит з 31 жовтня, бо 29 і 30 – це неділя та понеділок, які є вихідними у сервісних центрах

– Із 31 жовтня всі охочі, які вже опанували та самостійно вивчили теоретичну підготовку, зможуть приходити в територіальні сервісні центри і складати іспити без вивчення теоретичних навичок у навчальному закладі, – наголосив Микола Рудик.

Начальник Головного сервісного центру МВС пояснив, що така практика є поширеною в західних країнах. Зокрема фахівці вивчили європейський досвід країн про допуск водіїв до керування транспортними засобами. Вони побачили, що в переважній більшості європейських країн триває процес самопідготовки.

Зараз дивляться

– Тобто кожен із майбутніх водіїв може самостійно вивчити теоретичні навики керування за допомогою друкованих видань, мережі Інтернет, на Ютубі тощо. І кожен з кандидатів обирає свій спосіб: або звертається до автошколи, або самостійно опановує теоретичний курс навчання, вивчаючи правила дорожнього руху, домедичну підготовку, будову автомобіля, – пояснив Рудик.

Щоб скласти теоретичний іспит після самопідготовки, потрібно записатися до СЦ на загальних підставах, як це було й досі. Тобто аби прийти до СЦ і взяти талон на місці, або ж через сайт головного сервісного центру.

– Не треба через сайт навіть уточнювати, чи це самостійна підготовка, чи після закінчення навчального закладу. Система надасть можливість записатися до будь-якого сервісного центру. Нагадаю, що кандидату надається 20 питань і 20 хвилин, і можливість допустити не більше від двох помилок, – пояснює Микола Рудик.

Якщо кандидат ретельно підготувався і склав іспит успішно, то він записується до автошколи виключно для підготовки в практичному керуванні транспортним засобом.

Щоб скласти теоретичний іспит, потрібні всі ті ж документи, що й раніше, окрім свідоцтва від автошколи, якщо ви проходили теоретичну підготовку самостійно.

– Які мають бути документи для того, щоб складати цей теоретичний іспит? По-перше, це паспорт – або в застосунку Дія, або паперовий, код платника податків і медична довідка відповідної форми щодо відсутності протипоказань для отримання посвідчення водія, – розповів начальник Головного сервісного центру МВС.

Також потрібно буде сплатити 13 гривень за теоретичний іспит у сервісному центрі.