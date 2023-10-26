Українці можуть отримати посвідчення водія з доставкою за кордоном.
Наразі така послуга доступна для громадян, які перебувають у Польщі. З листопада сервіс запустять і в інших європейських країнах.
Як замовити посвідчення водія за кордон – покрокова інструкція
- Зайдіть на сайт Головного сервісного центру МВС та оберіть розділ Кабінет водія.
- Авторизуйтеся в електронному кабінеті водія за допомогою Bank ID чи Дія. Підпис.
- В пункті Замовити послугу оберіть Відновлення та обмін посвідчення водія.
- Оберіть тип посвідчення водія та причину обміну документа.
- Оберіть міжнародну доставку, вкажіть контактні дані.
- Підтвердіть дані електронним підписом та оплатіть послугу онлайн.
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Орієнтовна вартість виготовлення посвідчення водія – 311 грн. За міжнародну доставку доведеться заплатити близько 960 грн.
Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовий документ направляється на обране відділення Укрпошти для подальшої доставки до адреси в іноземній країні.
Термін виготовлення посвідчення водія – до 5 робочих днів, і протягом двох тижнів міжнародна доставка від Укрпошти.