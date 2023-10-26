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Як замовити посвідчення водія за кордон і скільки це коштує

26 Жовтня 2023, 17:30
Валентина Чорна редакторка стрічки
Права
Джерело: Depositphotos

Українці можуть отримати посвідчення водія з доставкою за кордоном.

Наразі така послуга доступна для громадян, які перебувають у Польщі. З листопада сервіс запустять і в інших європейських країнах.

Як замовити посвідчення водія за кордон – покрокова інструкція

  1. Зайдіть на сайт Головного сервісного центру МВС та оберіть розділ Кабінет водія.
  2. Авторизуйтеся в електронному кабінеті водія за допомогою Bank ID чи Дія. Підпис.
  3. В пункті Замовити послугу оберіть Відновлення та обмін посвідчення водія.
  4. Оберіть тип посвідчення водія та причину обміну документа.
  5. Оберіть міжнародну доставку, вкажіть контактні дані.
  6. Підтвердіть дані електронним підписом та оплатіть послугу онлайн.

Зараз дивляться

Орієнтовна вартість виготовлення посвідчення водія – 311 грн. За міжнародну доставку доведеться заплатити близько 960 грн.

Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовий документ направляється на обране відділення Укрпошти для подальшої доставки до адреси в іноземній країні.

Термін виготовлення посвідчення водія – до 5 робочих днів, і протягом двох тижнів міжнародна доставка від Укрпошти.

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Теги
Водійські права МВС
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