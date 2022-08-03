МВД обновило приложения и сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД. Теперь водители смогут не только оплачивать штрафы, но и получать уведомление в оперативном режиме.

По заявлению МВД, узнать о правонарушениях можно с помощью:

МВД официального сайтаУкраины;

Android iOS мобильного приложения Штрафы ПДД для

Штрафы ПДД Telegram-бота

Изменения коснулись приложения и бота в мессенджере — теперь можно получать оповещения о нарушениях, а также добавить свой автомобиль, чтобы система сама искала постановления.

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Помимо оповещений, в приложении появилась карта с расположением автоматических систем фиксации нарушений ПДД.

Впрочем, нарваться на штраф можно не только за превышение скорости или проезд перекрестка на красный — в Украине предусмотрен штраф за отсутствие аптечки в авто. И хотя сумма не большая, будет очень неприятно узнать, что простым предупреждением не обойтись. Штраф для перевозчиков пассажиров заметно больше, чем для владельцев личного транспорта.

Для тех, кто только собирается покупать авто, стоит поторопиться — в Украине подешевели подержанные авто, но вскоре это изменится. В ближайшем будущем возрастет спрос на авто стоимостью $1-2 тыс.