Автомобілі Tesla масово виходять з ладу – сотні електрокарів зупиняються без причини під час руху. Це може призвести до величезної кількості ДТП у всьому світі.

Автомобільним регуляторам США надійшло понад 750 заяв про несправність електрокарів Tesla – проблема може бути у функції автопілота, яка доступна власникам транспорту від Ілона Маска.

Автомобілі Tesla вже давно допущені до доріг загального користування в США, навіть із наявністю автопілота. Проте з такими функціями водій зобов’язаний взяти управління на себе будь-якої миті, щоб уникнути ДТП.

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Саме тому подібні помилки дуже небезпечні, особливо на автострадах, де автомобілі рухаються із величезною швидкістю, а часу для реагування на небезпечну ситуацію мало.

– Заявники повідомляють, що різке уповільнення може відбуватися без попередження і часто неодноразово протягом одного їздового циклу, – заявили у національному управлінні безпекою руху на трасах.

Різке та безпричинне гальмування – далеко не нова проблема Tesla. Ще в лютому 2021 року влада США почала розслідувати аналогічні гальмування моделей Model 3 та Y. Дослідження стосується 416 тис. авто, які випускалися у 2021 та 2022 роках.

Цілком можливо, що проблема стосується електрокарів, які ремонтувалися, або мають різні модифікації.