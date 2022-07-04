Электрокары Tesla научили определять ямы на дорогах и подстраивать под них подвеску в реальном времени. Это поможет избежать повреждений транспорта — деформации днища и ходовой.

Новая функция появилась с последним обновлением прошивки Tesla — она поможет не только избежать ремонта, но и в некоторых случаях спасти жизни водителей или пассажиров.

Правда, система будет реагировать не на все ямы — новинка требует доработок.

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— Транспортное средство загружает приблизительные данные дорожной карты, созданные автомобилями Tesla, — сообщается в комментариях обновления.

Другими словами, чем чаще электрокары компании пользуются определенными дорогами, тем точнее автомобиль может определять наличие ям и выбоин. Сама система не будет работать с автопилотом — водителю придется самостоятельно объезжать препятствия. От транспорта зависит только настройка подвески.

Раньше Илон Маск заявлял, что 3D-сканирование уже в разработке, но пока оно не доступно для водителей.

В последнее обновление также добавили звуковой сигнал для водителя — он будет сообщать о загорании зеленого сигнала светофора. Новинка пригодится для тех, кто часто отвлекается от дороги. Однако в Tesla предупреждают — водитель всегда должен самостоятельно убедиться в безопасности движения.

Наши водители не спешат завозить электрокары — даже за период нулевой растаможки, украинцы не хотели покупать экологически чистый транспорт. Однако без люксовых моделей на бензине не обошлось — назван самый дорогой автомобиль, ввезенный по льготам в Украину. Это Ferrari Roma 2020 года, и его стоимость $221,4 тыс.