В условиях экономии электроэнергии по всей Украине и режима светомаскировки освещенность дорог и улиц заметно снизилась. Это ведет к повышенной опасности как для водителей, так и для пешеходов, поскольку видимость заметно ухудшается. В таких случаях на помощь приходит одежда, которая делает человека намного заметнее на улице.

Какую одежду нужно выбирать, чтобы быть заметным для водителей — далее в материале.

В первую очередь нужно понять, какую одежду не стоит использовать. Логично, что это вещи темных тонов — к примеру, черные. По информации Патрульной полиции, в этом случае водитель видит человека на расстоянии до 18 метров, что критически мало для маневра или экстренного торможения.

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На втором месте — одежда красных тонов. Ее водитель увидит на расстоянии 24 метров. Третье место за желтыми вещами, хоть и расстояние в 37 метров недостаточно для относительной безопасности на дороге.

Рекомендуется выбирать белую одежду, если такая имеется в гардеробе — ее видно в темную пору на расстоянии до 55 м.

Рекордсменом являются вещи со светоотражающим элементом, их еще называют рефлективными. С их помощью можно сделать себя заметным на расстоянии до 130 м. Не зря такие элементы можно найти на рабочей форме коммунальных и дорожных служб в большинстве странах мира, в том числе и в Украине.

Впрочем, одной одеждой полностью себя обезопасить на дороге нереально. Часто на дорогах происходят ДТП с участием двух или более авто, и в таких случаях нужно действовать быстро, чтобы спасти себе жизнь. Что нужно делать для того, чтобы спастись во время лобового столкновения – можно узнать на Фактах ICTV.