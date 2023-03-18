Семейные авто — настоящие помощники для многих родителей. Такой транспорт пусть и не может похвастаться быстрой ездой или спортивным видом, но в него вмещаются все члены семьи и даже все их вещи. На вторичном рынке в Украине такого транспорта предостаточно, даже если бюджет небольшой.

Топ недорогих семейных авто до $7 тыс. — далее в материале.

Информация была взята с сервиса Auto.RIA.

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На вторичном рынке очень много Volkswagen — автомобили немецкого производства часто привозят из других стран. Отличным вариантом будет модель Touran. Он вместительный и недорогой. К примеру, модель 2006 года с пробегом до 200 тыс. км можно приобрести за $6,3 тыс.

Если семья небольшая — можно взять компактный автомобиль. Ford Focus для таких задач отлично подходит. Экономный, дешевый и не будет проблем с поиском деталей для ремонта. Модель 2011-2012 года с пробегом в 200 тыс. можно приобрести до $7 тыс. Неплохой вариант для относительно современного транспорта для всей семьи.

Еще один отличный семейный автомобиль на вторичном рынке — Renault Kangoo. Автомобиль очень вместительный и активно используется предприятиями и теми, кто работает с габаритными грузами. Модель 2008-2009 года с пробегом в 250 тыс. км можно приобрести за $6,3 тыс.

Если лежит душа к корейскому автопрому — можно присмотреться к Kia Soul. Автомобиль компактный, но вместительный. Для небольшой семьи будет отличным помощником. Модель 2008-2009 года с пробегом до 250 тыс. км. можно купить за $6-7 тыс.

Последний в списке — французский Peugeot 807. Дешевый, вместительный и просто идеальный для езды по городу в компании. Модель 2009 года с пробегом в 300 тыс. км можно приобрести за $6,5 тыс.

Также на вторичном рынке есть и недорогие авто для путешествий. Такой транспорт должен быть вместительным, надежным и способным преодолевать длительные дистанции. Лучшие модели подержанных авто для поездок можно посмотреть на Фактах ICTV.