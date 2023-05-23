На тлі війни українці активно вирушали за кордон заради безпеки – багато хто пересувався власною автівкою. Утім, для цього потрібні права, які можуть виявитися простроченими або втраченими. В такому разі потрібна заміна документа.

Факти ICTV розкажуть, як замінити водійське посвідчення за кордоном.

Причини заміни водійських прав за кордоном

Втрата водійських прав за кордоном – часта проблема, від якої ніхто не застрахований. Проте отримати новий документ не вийде. Щоб оновити права, потрібно мати на руках старий документ.

Серед інших причин заміни – пластикова картка може бути пошкоджена, або ж водій змінив свої паспортні дані.

Як обміняти водійське посвідчення та список документів

На відміну від України, де оновити права можна через Дію, у країнах ЄС процедура відрізняється. Доведеться згадати, де лежать важливі документи, та проїхатися невідомими вулицями міст.

Як уже йшлося раніше, обов’язково потрібно мати з собою старий документ – не цифровий, а фізичний (пластикова картка). У всьому іншому список документів для заміни водійського посвідчення за кордоном стандартний:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

старе водійське посвідчення (його заберуть і замінять на нове);

у разі зміни паспортних даних: документ, що підтверджує це.

У МВС зазначають, що старий документ має бути на руках у водія, поки відбувається перевірка всіх документів і розгляд заявки. Після цієї процедури буде надіслано дозвіл друкувати нове посвідчення, а старий документ замінять на новий.

Загалом українські водійські права за кордоном можна замінити за 1-2 дні. Якщо документ зразка до 2013 року, то доведеться почекати до п’яти днів.

Де можна обміняти водійське посвідчення в Польщі 2023

У сусідній країні є одразу кілька міст для обміну:

Варшава: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й поверх).

Краків: Pawia 5, 31-154.

Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.

Вроцлав: aleja Śląska 1, 54-118.

Графік роботи для цих відділень одинаковий: вт-пт: 10:00-17:00, сб: 10:00-15:30, нд, пн – вихідні.

Де можна обміняти водійське посвідчення в Чехії 2023

У Чехії послуга доступна тільки у Празі, це мобільний комплекс біля ТЦ Kotva за адресою Náměstí Republiky 656/8. Обміняти права можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, а також у неділю з 09:00 до 14:45.

Де можна обміняти водійське посвідчення у Словаччині 2023

У Братиславі заявки на заміну прав приймають за адресою Mlynské nivy 5A 821-09 – (паркінг ТЦ Nivy centrum). Графік: з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.

Де можна обміняти водійське посвідчення в Туреччині 2023

Заявка подається в Стамбулі за адресою Лондонське шосе Е5, Крайолоу. Графік роботи – вт-пт: 10:00-17:00, сб: 10:00-15:30, нд і пн – вихідні

Де можна обміняти водійське посвідчення в Німеччині 2023

У Берліні приймають заявки за адресою Am Treptowe Park 14, 12435. Графік роботи – вт-пт: 10:00-17:00, сб: 10:00-15:30, нд, пн. – вихідні

Де можна обміняти водійське посвідчення в Іспанії 2023

Зробити це можна у Валенсії – за адресою Xativa 46007. Графік роботи – з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00.