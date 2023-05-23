Из-за войны украинцы активно ехали за границу ради безопасности — многие передвигались на собственных авто. Впрочем, для этого нужны права, которые могут оказаться просроченными или потерянными. В этом случае нужна замена документа.

Факты ICTV расскажут, как заменить водительское удостоверение за границей.

Причины замены водительских прав за границей

Потеря водительских прав за границей — частая проблема, от которой никто не застрахован. В таком случае получить новый документ не получится. Чтобы обновить права, нужно иметь на руках старый документ.

Среди других причин замены — пластиковая карточка может быть повреждена или же водитель изменил свои паспортные данные.

Как обменять водительское удостоверение и список документов

В отличие от Украины, где обновить права можно через Дію, в странах ЕС процедура иная. Придется вспомнить, где лежат важные документы, и проехаться по неизвестным улицам городов.

Как уже говорилось ранее, обязательно нужно иметь с собой старый документ — не цифровой, а физический (пластиковая карточка). Остальные документы для замены водительского удостоверения за границей стандартные:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

старое водительское удостоверение (его заберут и заменят на новое);

в случае изменения паспортных данных: документ, подтверждающий это.

В МВД отмечают, что старый документ должен быть на руках у водителя, пока происходит проверка всех документов и рассмотрение заявки. После этой процедуры будет прислано разрешение печатать новое удостоверение, а старый документ заменят на новый.

В общем украинские водительские права за рубежом можно заменить за 1-2 дня. Если документ образца до 2013 года, то придется подождать до пяти дней.

Где можно обменять водительское удостоверение в Польше 2023

В соседней стране есть сразу несколько городов для обмена:

Варшава: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й этаж).

Краков: Pawia 5, 31–154.

Гданьск: Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.

Вроцлав: aleja Śląska 1, 54-118.

График работы для этих отделений одинаковый: вт-пт: 10:00-17:00, сб: 10:00-15:30, вс, пн — выходные.

Где можно обменять водительское удостоверение в Чехии 2023

В Чехии услуга доступна только в Праге в мобильном комплексе у ТЦ Kotva по адресу Náměstí Republiky 656/8. Обменять права можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, а также в воскресенье с 09:00 до 14:45.

Где можно обменять водительское удостоверение в Словакии 2023

В Братиславе заявки на замену прав принимают по адресу Mlynské nivy 5A 821-09 — (паркинг ТЦ Nivy centrum). График: со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, по субботам – с09:00 до 14:45.

Где можно обменять водительское удостоверение в Турции 2023

Заявка подается в Стамбуле по адресу Лондонское шоссе Е5, Крайолоу. График работы — вт-пт: 10:00-17:00, сб: 10:00-15:30, вс и пн — выходные.

Где можно обменять водительское удостоверение в Германии 2023

В Берлине принимают заявки по адресу Am Treptowe Park 14, 12435. График работы — вт-пт: 10:00-17:00, сб: 10:00-15:30, вс, пн — выходные.

Где можно обменять водительское удостоверение в Испании 2023

Сделать это можно в Валенсии — по адресу Xativa 46007. График работы — с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.