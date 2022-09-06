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Авто

5 затребуваних марок: скільки авто українці зареєстрували в серпні

6 Вересня 2022, 13:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

У серпні українці зареєстрували 16 600 легкових автомобілів. Це втричі менше, ніж в останній місяць літа 2021 року і на 64% менше, ніж у липні 2022 року.

Найчастіше на українські номери у серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf. За місяць українці зареєстрували 987 авто цієї моделі.

На другому місці Renault Megane – 841 розмитнених та зареєстрованих машин. Третій результат у Volkswagen Passat – 773 одиниць.

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Далі в списку Skoda Octavia – 499 українців стали власниками цього авто. Замикає п’ятірку Ford Focus із результатом 482 одиниць.

З січня по серпень 2022 року українські номери отримали майже 327 тис. вживаних автівок, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж у минулому році та у 13,4 разу більше нових легкових авто, зареєстрованих за той же період.

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Джерело
Укравтопром
Теги
авто з європи
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