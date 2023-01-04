Украинцы активно импортировали автомобили в 2022 году. Чаще всего их приобретали жители западных областей, а самыми популярными были авто немецкого, французского и чешского производства.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, в каких областях Украины активно покупают импортные авто. Так, на первом месте в 2022 году были западные области — Львовская, Волынская и Ровенская: 58 тыс., 34 тыс. и 32 тыс. покупок соответственно.

Это связано с тем, что активнее всего возят транспорт через Польшу и другие соседние дружественные страны.

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Примечательно, что свое лидерство потерял Киев в 2022 году — он спустился с первого на четвертое место с показателем в 30 тыс. авто. Замыкает пятерку лидеров Ивано-Франковская область — там приобрели 24 тыс. импортированных авто.

Что касается популярности отдельных моделей легковушек, то рейтинг в последние годы остается практически неизменным.

Первое место за всеми любимым Volkswagen Passat — в 2022 году таких авто завезли аж 22,7 тыс. Второе место за его меньшим братом Volkswagen Golf — 21,9 тыс.

Тройку лидеров замыкают чешские Skoda Octavia — было завезено 15,8 тыс. авто. Четвертое место за бюджетными и дешевыми в обслуживании Renault Megane — их завезли для 12,8 тыс. украинцев. Пятое место снова за Renault Scenic — более 10,8 тыс. авто.

Что касается брендов новых авто в Украине за 2022 год, то ситуация немного иная — лидером оказались японские Toyota. Второе место за Renault, а тройку лидеров замыкают Skoda.