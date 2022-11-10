Легендарний болід Ferrari Формули-1 Міхаеля Шумахера продали за рекордні $14,9 млн. Унікальний транспорт виставили на аукціоні Sotheby’s і він побив рекорд.

Старий F2003 Міхаеля Шумахера тепер став найдорожчим автомобілем F1 сучасної доби. Примітно, що раніше лідерство за ціною тримав старий болід Шумахера F2001. 2017 року його продали за $7,5 млн.

Легендарний F2003 – автомобіль, на якому Міхаель зміг здобути шостий зі своїх семи титулів чемпіона світу у Формулі-1.

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Відомо, що болід був виставлений на продаж у повному робочому стані і нещодавно виробник Ferarri робив капітальний ремонт.

За словами представників аукціонного будинку Sotheby’s, продаж цього Ferrari був незабутнім моментом для всіх шанувальників Формули-1. Хто став новим власником ракети на колесах – не повідомляється. Цілком можливо, що це був колекціонер та фанат автоспорту такого формату.

Втім, не лише спорткари продають за шалені гроші – зовсім недавно Андрій Данилко продав легендарне авто Фредді Мерк’юрі за 250 тис. фунтів. Усі зароблені з продажу гроші пішли на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. Відомо, що аукціон також проводив будинок Sotheby’s.