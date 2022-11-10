Легендарный болид Ferrari Формулы-1 Михаэля Шумахера продали за рекордные $14,9 млн. Уникальный транспорт выставили на аукционе Sotheby’s, и он побил рекорд.

Старый F2003 Михаэля Шумахера теперь стал самым дорогим автомобилем F1 современной эпохи. Примечательно, что до этого лидерство в цене держал старый болид Шумахера F2001. В 2017 году его продали за $7,5 млн.

Легендарный F2003 — автомобиль, на котором Михаэль смог заполучить шестой из своих семи титулов чемпиона мира в Формуле-1.

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Известно, что болид был выставлен на продажу в полном рабочем состоянии и совсем недавно производитель Ferarri делал капитальный ремонт.

По словам представителей аукционного дома Sotheby’s, продажа этого Ferrari была незабываемым моментом для всех поклонников Формулы-1. Кто стал новым владельцем ракеты на колесах — не сообщается. Вполне возможно, что это был коллекционер и фанат автоспорта такого формата.

Впрочем, не только спорткары продают за сумасшедшие деньги — совсем недавно Андрей Данилко продал легендарное авто Фредди Меркьюри за 250 тыс. фунтов. Все заработанные с продажи деньги пошли на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Известно, что аукцион также проводил дом Sotheby’s.