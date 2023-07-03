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Авто

Покупают больше новых: самые популярные авто лета 2023 в Украине

3 июля 2023, 12:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Unsplash

В июне украинцы приобрели рекордное количество новых авто — 5,6 тыс. Это самый высокий показатель за последние 16 месяцев, но к довоенным числам еще далеко.

Эксперты из Укравтопрома выяснили, авто каких брендов покупали в начале лета. 

Так, лидером среди авто оказался Toyota — 1 076 авто. Надежность подкупила многих наших водителей.

Второе место за бюджетными и французскими Renault. Авто этого бренда в июне купили 682 раза.

Тройку лидеров замыкают немцы — Volkswagen с показателем в 470 авто. Passat и Golf активно покупают на вторичном рынке, привозя их из Европы.

Четвертое место за чешскими Skoda — 401 авто, а рейтинг на пятом месте замыкает люксовый BMW с показателем в 319 авто.

Напомним, что нашим водителям частично развязали руки в вопрос ввоза авто. В Украине разрешили регистрировать праворульные авто. Правда, легальными они считаются только для военных, и только в период военного положения. С началом полномасштабного вторжения, волонтеры и благотворительные фонды массово завозят авто из Японии и Британии, где установлено левостороннее движение.

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Источник
Укравтопром
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