На одной из центральных улиц Киева будет ограничено движение транспорта. Об этом заявила коммунальная корпорация Киевавтодор.

Речь идет об одной из старейших улиц — Владимирском спуске. Передвижение по ней временно ограничат с 4 мая — в этот день начнутся ремонтные работы над покрытием из брусчатки. В целях коммунальщиков — ликвидация просадок и выбоин. О сроках окончаний работы в Киевавтодоре не сообщили.

Чтобы избежать пробок, можно воспользоваться объездами — они отображаются на всех доступных онлайн-картах. Владимирский спуск соединяет Европейскую площадь и Почтовую площадь.

Сейчас коммунальщики активно чистят города от последствий ракетных ударов — вывозят железобетонные элементы, листы металла и стекло из проезжей части, чтобы упростит передвижение водителям.

Правда, в конце апреля водители столкнулись с еще одной проблемой — дефицит топлива, из-за которого на многих АЗС нет возможности заправиться. Эксперты уже спрогнозировали сроки ликвидации проблемы — это случится ближе к июню этого года. На фоне дефицита, бензин и дизель существенно подорожает — 40 грн/л и 44-45 грн/л соответственно.

Этому поспособствовал рост мирового рынка — за апрель стоимость топлива выросла на 10%.