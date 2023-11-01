За останні пів року в Україні було впроваджено багато змін для тих, хто хоче отримати посвідчення водія. Факти ICTV поспілкувалися з начальником Головного сервісного центру МВС Миколою Рудиком та розпитали про всі деталі.

— Посвідчення водія під час війни – це буквально потреба, попит зріс. Це помітно із завантаженості сервісних центрів?

— Справді, мати посвідчення водія станом на сьогодні – це вже не розкіш, а потреба. Посвідчення водія – це документ, який має бути майже в кожного. Через повітряні тривоги, обстріли в країні людина, маючи посвідчення водія та авто, може терміново евакуювати своїх близьких, дітей, дружину, чоловіка – це вже звичайний стан українців.

Зараз дивляться

Ми бачимо, що вперше отримують посвідчення водія жінки, молодь, якій лише виповнилося 18 років. І є певне збільшення попиту у регіонах, орієнтовно на 15%.

— Через скорочення кількості центрів, які приймають іспити, сьогодні великі черги за талонами: і фізично складно взяти, і онлайн. Як будете вирішувати цю проблему?

— Кількість талонів відповідає кількості екзаменаторів. Ми поступово збільшуємо кількість наших екзаменаторів, але на це треба певний час. Для того щоб взяти на роботу екзаменатора, його треба відібрати, навчити і поступово ввести в роботу. Тобто цей ажіотаж буде спадати після того, як ми збільшимо кількість екзаменаторів.

Окрім того, ми запровадили попередній запис в усіх СЦ онлайн, щоб не відвідувати територіальні сервісні центри МВС декілька разів. Зменшили кількість візитів громадян до сервісних центрів МВС з 2 до 1. Це значно скорочує їхній витрачений час.

Ми побачили, що найбільший попит саме в столиці, тому збільшили кількість екзаменаторів саме в столичних сервісних центрах МВС, яких є три в місті Києві. Але дійсно, це життя, є працівники, які звільняються, є працівники, які взяли до рук зброю і пішли боронити нашу країну. Ми все це вивчаємо і поступово посилюємо наші хаби.

— Скільки талонів є онлайн, скільки в терміналах?

— Більшу частину талонів ми викидаємо в онлайн – 70%. Вони генеруються в такому відсотку по всіх наших послугах. А 30% — через термінали територіальних сервісних центрів МВС. Це робиться, щоб кожен міг планувати свій час на отримання послуг: знав наперед про день, час, і щоб зменшити кількість відвідувань теритоірального сервісного центру МВС з 2 до 1.

Через онлайн-запис талони з’являються в рандомному порядку, починаючи з 7 ранку, і підвантажуються в систему протягом усього робочого дня сервісних центрів МВС. Це означає, що талони можуть з’являтися в будь-який проміжок часу. Це створено, щоб запобігти будь-ким зловживанням. Вони можуть з’явитися протягом цієї години – 5 талонів, протягом наступної – 3-4 талони. Щоб поступово кожному надати можливість скористатися послугою.

Ми вивчали можливість запису за допомогою інтернету на практичний іспит. І з 1 листопада ми це запроваджуємо по всій Україні. Будь-який кандидат може записатися або за допомогою терміналів, які розташовані в сервісних центрах МВС, або онлайн. Я раджу кожному кандидату у водії записуватися онлайн. Це мінімізує кількість ваших відвідувань територіального сервісного центру МВС.

Ці талони з’являтимуться так само рандомно з початку роботи сервісних центрів МВС і до кінця робочого дня: з 8 до 17 години.

— Для чого електронна верифікація? Вона займає час і періодично викидає з системи.

— Отримання талона через електронну верифікацію за допомогою електронного цифрового підпису, банк ID чи Дія.Підпис унеможливлює передання талончика будь-якій іншій особі. Ваші персональні дані потрібні для цього. Якщо я отримав на своє ім’я, на свій електронно-цифровий ключ талончик, то я не зможу передати його своїм дітям, батькам, знайомим, він призначений лише для тієї особи, яка взяла цей талончик.

Це займає певний час. Але через велике навантаження на систему, тобто коли багато користувачів одночасно заходить до неї, може викинути, тому періодично потрібно заходити знову.

— Вартість послуги зі складання іспиту мінімальна. Це дешевше, аніж кава. Чи розглядаєте підняття вартості? Можливо, ці гроші можна буде спрямувати на розширення штату, пропускну спроможність сервісних центрів?

— 13 грн – це справді невелика сума за складання теоретичного чи практичного іспиту. Але водночас сервісний центр МВС – це державна установа, яка надає послуги відповідно до конкретних постанов.

Дійсно, нами розглядається можливість поступового підвищення вартості послуг. Впевнений, що Кабміном буде підтримана ініціатива щодо поступового підвищення. І уже після ухвалення змін Кабміном ми будемо цю інформацію повідомляти.

Ми – державний орган, тому це не буде швидко. Якщо б ми були приватним підприємством, то самостійно змінили би це. Але ми враховуємо всі фінансові розрахунки: і час, який витрачають наші адміністратори, і пальне, й утримання транспортних засобів, і всі інші складові, тому поступово це зміниться.

— Який ефект дає скорочення сервісних центрів? Це теж боротьба з корупцією?

— Насамперед це прозорість. Це можливість отримати посвідчення водія прозоро. Ми вивчили, де більшість людей звертається за послугою, оптимізували територіальні сервісні центри МВС, зробили переведення адміністраторів, наших екзаменаторів в ті сервісні центри, які зробили екзаменаційними хабами. Ми збільшили кількість транспортних засобів, на яких приймаємо практичні іспити, і посилюємо прозорість нашої роботи.

Ти маєш бути впевнений, що коли прийдеш до територіального сервісного центру МВС, то без будь-якої допомоги складеш іспит теоретичний чи практичний. І ти має бути впевнений, що якщо тобі хтось заважав чи допомагав, ти можеш це оскаржити. Для того ми наші сервісні центри МВС і зробили великими хабами. Цей експеримент триває.

Вже був третій етап пілотного проєкту. Досліджували на прикладі Київської області, Одеської, Сумської, Полтавської, Львівської та інших регіонів. Загалом експеримент вже діє в 14 областях України. Я не хочу сказати, що цей експеримент проходить ідеально і без зауважень. Але ми вивчаємо рекомендації, які надають майбутні водії та ті, хто звертається до територіальних сервісних центрів МВС, і робимо зміни.

Звісно, будь-які зміни часто спочатку не сприймаються. Але поступово ми бачимо покращення в тих регіонах, де ми почали експеримент. Ця реформа має декілька факторів – матеріальний і людський.

— Що саме додасть прозорості? За рахунок чого буде боротьба з корупцією?

— Для того щоб уміло приймати іспити, потрібно мати достатньо автівок. Ми їх закуповуємо, далі маємо їх обладнати сучасними камерами контролю. Ми плануємо до кінця цього року обладнати наші автівки чотирма камерами – по напрямку руху автомобіля, позаду нього, всередині та зробити повний контроль внутрішнього простору салону. Це все для того, щоб унеможливити будь-які втручання екзаменатора в прийняття практичного іспиту. Щоб екзаменатор не міг перемикати коробку передач, підкермовувати або додатково педалями допомагати кандидату скласти іспит.

По-друге, ми облаштовуємо наші теоретичні класи камерами в усіх чотирьох кутах. Ці камери спостереження пишуть не лише відео, а й звук. Завдяки перехресному відеоспостереженню немає сліпих зон у класах, а тому немає можливості, аби екзаменатор комусь допоміг. Це щоб кожен розумів, що якщо ти вивчив правила дорожнього руху, то можеш успішно самостійно скласти іспит. Що якщо тобі хтось заважав, ти можеш подати скаргу, щоб переглянути результат іспиту і дійсно підтвердити його своїми знаннями.

У Головному сервісному центрі МВС, в регіональних СЦ утворені відповідні органи контролю, які перевіряють ці відеозаписи. Аби було неможливо отримати допомогу від наших екзаменаторів або сторонніх осіб кандидатам у водії, для того щоб у кожного була можливість успішно складати теоретичний іспит.

— А щодо автомобілів? Планується закупляти нові авто? Адже в багатьох центрах їх бракує.

— Так, ми закуповуємо нові автівки. Зараз ми доукомплектовуємо всі сервісні центри МВС, які прийматимуть іспити новими сучасними автомобілями. І починаємо обладнувати їх додатковими камерами. Плануємо все це завершити до кінця року.

— Обмежену кількість спроб скасували, теж щоб усунути потенційну корупційну складову?

— Міністерство внутрішніх справ внесло зміни до порядку прийняття практичних іспитів, зокрема змінилася кількість можливих спроб. Раніше було не більше трьох, а у разі не здання кандидат йшов на додаткове перенавчання в автошколу. Це мало певні корупційні ризики.

Тому ми вийшли з ініціативою прибрати обмежену кількість спроб. На сьогодні кандидат у водії після завершення навчального закладу має можливість складати необмежену кількість разів практичний іспит.

Натомість ідеться про збільшення часу для перепідготовки. Якщо сьогодні кандидат невдало склав іспит, то лише на 11-й день після попередньої спроби він може її повторити. І це діятиме протягом двох років, поки діє сертифікат про завершення практичного навчання.

— Відповідно до нового закону, готуватися до теоретичного іспиту тепер можна й самотужки (запис інтерв’ю відбувся до 31 жовтня, коли мали би вже запрацювати іспити із самопідготовки. – Ред.), для цього не обов’язково ходити до автошколи. На що опиралися в цьому рішенні?

— Ми вивчали європейський досвід країн про допуск водіїв до кермування транспортними засобами. Побачили, що в переважній більшості європейських країн йде самопідготовка. Тобто кожен із майбутніх водіїв може самостійно вивчити теорію кермування за допомогою друкованих видань, інтернету, YouTube тощо. І кожен з кандидатів обирає свій спосіб: або він звертається до автошколи, або самостійно опановує теоретичний курс навчання, вивчаючи правила дорожнього руху, домедичну підготовку, будову автомобіля.

Будь-який кандидат, звертаючись до СЦ, обирає дату, місце і час. Повідомляє, що самостійно опанував теоретичну підготовку, і ми надаємо можливість за допомогою комп’ютерних класів скласти теоретичний іспит. І якщо кандидат ретельно підготувався і склав успішно іспит, він уже записується до автошколи лише для підготовки з практичного керування транспортним засобом. Нагадаю, кандидату надається 20 питань, 20 хвилин і можливість припуститись не більше двох помилок.

Для того щоб отримати талон для складання теоретичного іспиту за новими правилами, кандидат може зайти на сайт Головного сервісного центру МВС і через функціонал е-запис отримати талончик попереднього запису. Не треба буде через сайт підтверджувати, чи це самостійна підготовка, чи після закінчення навчального закладу. Система надасть можливість записатися до будь-якого сервісного центру МВС.

— Які мають бути документи для того, щоб скласти цей теоретичний іспит?

— По-перше, це паспорт або в додатку Дія, або паперовий; код платника податків і медична довідка відповідної форми щодо відсутності протипоказань для отримання посвідчення водія. Ну, і потрібно сплатити 13 грн за теоретичний іспит в сервісному центрі МВС.