За последние полгода в Украине было внедрено много изменений для тех, кто хочет получить водительское удостоверение. Факты ICTV пообщались с начальником Главного сервисного центра МВД Николаем Рудыком и расспросили обо всех деталях.

— Водительское удостоверение во время войны — это буквально потребность, спрос вырос. Это заметно по загруженности сервисных центров?

— Действительно, иметь водительское удостоверение по состоянию на сегодня — это уже не роскошь, а потребность. Водительское удостоверение — это документ, который должен быть почти у каждого. Из-за воздушных тревог, обстрелов в стране человек, имея водительское удостоверение и авто, может срочно эвакуировать своих близких, детей, жену, мужа — это уже обычное состояние украинцев.

Сейчас смотрят

Мы видим, что впервые получают водительское удостоверение женщины, молодежь, которой только исполнилось 18 лет. И есть определенное увеличение спроса в регионах, ориентировочно на 15%.

— Из-за сокращения количества центров, которые принимают экзамены, сегодня большие очереди за талонами: и физически сложно взять, и онлайн. Как будете решать эту проблему?

— Количество талонов соответствует количеству экзаменаторов. Мы постепенно увеличиваем количество наших экзаменаторов, но на это нужно определенное время. Для того чтобы взять на работу экзаменатора, его надо отобрать, обучить и постепенно ввести в работу. То есть этот ажиотаж будет спадать после того, как мы увеличим количество экзаменаторов.

Кроме того, мы ввели предварительную запись во всех СЦ онлайн, чтобы не посещать территориальные сервисные центры МВД несколько раз. Уменьшили количество визитов граждан в сервисные центры МВД с 2 до 1. Это значительно сокращает их потраченное время.

Мы увидели, что наибольший спрос именно в столице, поэтому увеличили количество экзаменаторов именно в столичных сервисных центрах МВД, которых есть три в городе Киеве. Но действительно, это жизнь, есть работники, которые увольняются, есть работники, которые взяли в руки оружие и пошли защищать нашу страну. Мы все это изучаем и постепенно усиливаем наши хабы.

— Сколько талонов есть онлайн, сколько в терминалах?

— Большую часть талонов мы выбрасываем в онлайн — 70%. Они генерируются в таком проценте по всем нашим услугам. А 30% — через терминалы территориальных сервисных центров МВД. Это делается, чтобы каждый мог планировать свое время на получение услуг: знал заранее о дне, времени, и чтобы уменьшить количество посещений территориального сервисного центра МВД с 2 до 1.

Через онлайн-запись талоны появляются в рандомном порядке, начиная с 7 утра, и подгружаются в систему в течение всего рабочего дня сервисных центров МВД. Это означает, что талоны могут появляться в любой промежуток времени. Это создано, чтобы предотвратить любые злоупотребления. Они могут появиться в течение этого часа — 5 талонов, в течение следующего — 3-4 талона. Чтобы постепенно каждому предоставить возможность воспользоваться услугой.

Мы изучали возможность записи с помощью интернета на практический экзамен. И с 1 ноября мы это вводим по всей Украине. Любой кандидат может записаться или с помощью терминалов, которые расположены в сервисных центрах МВД, или онлайн. Я советую каждому кандидату в водители записываться онлайн. Это минимизирует количество ваших посещений территориального сервисного центра МВД.

Эти талоны будут появляться так же рандомно с начала работы сервисных центров МВД и до конца рабочего дня: с 8 до 17 часов.

— Для чего электронная верификация? Она занимает время и периодически выбрасывает из системы.

— Получение талона через электронную верификацию с помощью электронной цифровой подписи, банк ID или Дія.Підпис делает невозможным передачу талончика любому другому лицу. Ваши персональные данные нужны для этого. Если я получил на свое имя, на свой электронно-цифровой ключ талончик, то я не смогу передать его своим детям, родителям, знакомым, он предназначен только для того лица, которое взяло этот талончик.

Это занимает определенное время. Но из-за большой нагрузки на систему, то есть когда много пользователей одновременно заходит в нее, может выбросить, поэтому периодически нужно заходить снова.

— Стоимость услуги по сдаче экзамена минимальна. Это дешевле, чем кофе. Рассматриваете ли вы повышение стоимости? Возможно, эти деньги можно будет направить на расширение штата, пропускную способность сервисных центров?

— 13 грн — это действительно небольшая сумма за сдачу теоретического или практического экзамена. Но в то же время сервисный центр МВД — это государственное учреждение, которое предоставляет услуги в соответствии с конкретными постановлениями.

Действительно, нами рассматривается возможность постепенного повышения стоимости услуг. Уверен, что Кабмином будет поддержана инициатива по постепенному повышению. И уже после принятия изменений Кабмином мы будем эту информацию сообщать.

Мы — государственный орган, поэтому это не будет быстро. Если бы мы были частным предприятием, то самостоятельно изменили бы это. Но мы учитываем все финансовые расчеты: и время, которое тратят наши администраторы, и топливо, и содержание транспортных средств, и все другие составляющие, поэтому постепенно это изменится.

— Какой эффект дает сокращение сервисных центров? Это тоже борьба с коррупцией?

— Прежде всего это прозрачность. Это возможность получить водительское удостоверение прозрачно. Мы изучили, где большинство людей обращается за услугой, оптимизировали территориальные сервисные центры МВД, сделали перевод администраторов, наших экзаменаторов в те сервисные центры, которые сделали экзаменационными хабами. Мы увеличили количество транспортных средств, на которых принимаем практические экзамены, и усиливаем прозрачность нашей работы.

Ты должен быть уверен, что когда придешь в территориальный сервисный центр МВД, то без какой-либо помощи сдашь экзамен теоретический или практический. И ты должен быть уверен, что если тебе кто-то мешал или помогал, ты можешь это обжаловать. Для того мы наши сервисные центры МВД и сделали большими хабами. Этот эксперимент продолжается.

Уже был третий этап пилотного проекта. Исследовали на примере Киевской области, Одесской, Сумской, Полтавской, Львовской и других регионов. В общем эксперимент уже действует в 14 областях Украины. Я не хочу сказать, что этот эксперимент проходит идеально и без замечаний. Но мы изучаем рекомендации, которые предоставляют будущие водители и те, кто обращается в территориальные сервисные центры МВД, и делаем изменения.

Конечно, любые изменения часто сначала не воспринимаются. Но постепенно мы видим улучшение в тех регионах, где мы начали эксперимент. Эта реформа имеет несколько факторов — материальный и человеческий.

— Что именно добавит прозрачности? За счет чего будет борьба с коррупцией?

— Для того чтобы умело принимать экзамены, нужно иметь достаточно автомобилей. Мы их закупаем, дальше должны их оборудовать современными камерами контроля. Мы планируем до конца этого года оборудовать наши машины четырьмя камерами — по направлению движения автомобиля, позади него, внутри и сделать полный контроль внутреннего пространства салона. Это все для того, чтобы исключить любые вмешательства экзаменатора в принятие практического экзамена. Чтобы экзаменатор не мог переключать коробку передач, подруливать или дополнительно педалями помогать кандидату сдать экзамен.

Во-вторых, мы обустраиваем наши теоретические классы камерами во всех четырех углах. Эти камеры наблюдения пишут не только видео, но и звук. Благодаря перекрестному видеонаблюдению нет слепых зон в классах, а потому нет возможности, чтобы экзаменатор кому-то помог. Это чтобы каждый понимал, что если ты выучил правила дорожного движения, то можешь успешно самостоятельно сдать экзамен. Что если тебе кто-то мешал, ты можешь подать жалобу, чтобы пересмотреть результат экзамена и действительно подтвердить его своими знаниями.

В Главном сервисном центре МВД, в региональных СЦ образованы соответствующие органы контроля, которые проверяют эти видеозаписи. Чтобы было невозможно получить помощь от наших экзаменаторов или посторонних лиц кандидатам в водители, для того чтобы у каждого была возможность успешно сдавать теоретический экзамен.

— А что касается автомобилей? Планируется закупать новые авто? Ведь во многих центрах их не хватает.

— Да, мы закупаем новые машины. Сейчас мы доукомплектовываем все сервисные центры МВД, которые будут принимать экзамены новыми современными автомобилями. И начинаем оборудовать их дополнительными камерами. Планируем все это завершить до конца года.

— Ограниченное количество попыток отменили тоже, чтобы устранить потенциальную коррупционную составляющую?

— Министерство внутренних дел внесло изменения в порядок принятия практических экзаменов, в частности изменилось количество возможных попыток. Ранее было не более трех, а в случае не сдачи кандидат шел на дополнительное переобучение в автошколу. Это имело определенные коррупционные риски.

Поэтому мы вышли с инициативой убрать ограниченное количество попыток. На сегодня кандидат в водители после завершения учебного заведения имеет возможность сдавать неограниченное количество раз практический экзамен.

Вместо этого речь идет об увеличении времени для переподготовки. Если сегодня кандидат неудачно сдал экзамен, то только на 11-й день после предыдущей попытки он может ее повторить. И это будет действовать в течение двух лет, пока действует сертификат о завершении практического обучения.

— Согласно новому закону, готовиться к теоретическому экзамену теперь можно и самостоятельно (запись интервью состоялась до 31 октября, когда должны были бы уже заработать экзамены по самоподготовке. — Ред.), для этого не обязательно ходить в автошколу. На что опирались в этом решении?

— Мы изучали европейский опыт стран о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Увидели, что в подавляющем большинстве европейских стран идет самоподготовка. То есть каждый из будущих водителей может самостоятельно изучить теорию вождения с помощью печатных изданий, интернета, YouTube и тому подобное. И каждый из кандидатов выбирает свой способ: либо он обращается в автошколу, либо самостоятельно осваивает теоретический курс обучения, изучая правила дорожного движения, домедицинскую подготовку, строение автомобиля.

Любой кандидат, обращаясь в СЦ, выбирает дату, место и время. Сообщает, что самостоятельно освоил теоретическую подготовку, и мы предоставляем возможность с помощью компьютерных классов сдать теоретический экзамен. И если кандидат тщательно подготовился и сдал успешно экзамен, он уже записывается в автошколу только для подготовки по практическому управлению транспортным средством. Напомню, кандидату предоставляется 20 вопросов, 20 минут и возможность допустить не более двух ошибок.

Для того чтобы получить талон для сдачи теоретического экзамена по новым правилам, кандидат может зайти на сайт Главного сервисного центра МВД и через функционал е-запись получить талончик предварительной записи. Не надо будет через сайт подтверждать, что это самостоятельная подготовка или по окончании учебного заведения. Система предоставит возможность записаться в любой сервисный центр МВД.

— Какие должны быть документы для того, чтобы сдавать этот теоретический экзамен?

— Во-первых, это паспорт или в приложении Дія, или бумажный; код налогоплательщика и медицинская справка соответствующей формы об отсутствии противопоказаний для получения водительского удостоверения. Ну, и оплатить 13 грн за теоретический экзамен в сервисном центре МВД.