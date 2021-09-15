15 вересня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє майбутнім водіям проходити курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у дистанційному режимі.

Більше того, відтепер посвідчення водія можна отримати за допомогою національного оператора поштового зв’язку або кур’єра.

У період пандемії такий спосіб отримання документів є найбезпечнішим, оскільки мінімізує контакти з іншими людьми.

– Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку, – повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати дистанційно, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше десяти осіб. Якщо заклад втрачає акредитацію, то й онлайн-навчання призупиняється.

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Також Кабмін ухвалив постанову, яка дозволятиме розмитнити автомобіль через застосунок Дія. Йдеться про реалізацію експериментального проекту з митного оформлення автомобілів, яке переводиться в цифрову форму.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що в українців з’явиться можливість через смартфон подати необхідні документи та оплатити митний збір онлайн.

Завершення митного оформлення авто відбуватиметься в автоматичному режимі.