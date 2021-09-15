15 сентября Кабинет министров Украины принял постановление, позволяющее будущим водителям проходить курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в дистанционном режиме.

Более того, отныне водительское удостоверение можно получить с помощью национального оператора почтовой связи или курьера.

В период пандемии такой способ получения документов является самым безопасным, поскольку минимизирует контакты с другими людьми.

— Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи, — сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует обучать дистанционно, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более десяти человек. Если учреждение теряет аккредитацию, то и онлайн-обучение приостанавливается.

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Также Кабмин принял постановление, которое позволит растаможить автомобиль через приложение Дия. Речь идет о реализации экспериментального проекта по таможенному оформлению автомобилей, которое переводится в цифровую форму.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что в украинцев появится возможность через смартфон подать необходимые документы и оплатить таможенный сбор онлайн.

Завершение таможенного оформления авто будет происходить в автоматическом режиме.