Глава Tesla Илон Маск рассказал о сложностях производства автомобилей. По словам миллиардера, далеко не каждому производителю удается получать из этого прибыль.

Production is hard. Production with positive cash flow is extremely hard.

Илон Маск добавил, что производители продают свои автомобили практически с нулевым доходом. Однако вся прибыль кроется в деталях, которые продаются для авто. Чем больше автомобилей у производителя — тем больше прибыль. Примечательно, что сама прибыль с продажи авто появляется спустя несколько лет после старта продаж модельного ряда.

В качестве аргумента глава Tesla приводит пример бритв и лезвий — это нескончаемый бизнес, который приносит огромную прибыль.

Large incumbent carmakers sell their cars at low to zero true margin. Most of their profit is selling replacement parts to their fleet, of which 70% to 80% are past warranty.

Like razors & blades.

New car companies lack this advantage. Also lack sales & service infrastructure.

— Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2021