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Илон Маск рассказал, на чем производители авто наживаются больше всего

7 сентября, 14:46 Микола Олефіренко
Tesla
Источник: Unsplash

Глава Tesla Илон Маск рассказал о сложностях производства автомобилей. По словам миллиардера, далеко не каждому производителю удается получать из этого прибыль.

— Производство с положительным денежным потоком чрезвычайно сложно, — написал в Twitter генеральный директор Tesla.

Илон Маск добавил, что производители продают свои автомобили практически с нулевым доходом. Однако вся прибыль кроется в деталях, которые продаются для авто. Чем больше автомобилей у производителя — тем больше прибыль. Примечательно, что сама прибыль с продажи авто появляется спустя несколько лет после старта продаж модельного ряда.

— Большая часть их прибыли — это продажа запасных частей для своего автопарка, из которых от 70% до 80% имеют просроченную гарантию, — поделился наблюдениями Маск.

В качестве аргумента глава Tesla приводит пример бритв и лезвий — это нескончаемый бизнес, который приносит огромную прибыль.

Илон Маск также делает ошибки в ведении бизнеса. Недавно глава Tesla признал необходимость доработок автопилота Tesla, который доступен для покупки владельцами электрокаров компании.

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Источник
Ілон Маск
Теги
Tesla , Ілон Маск
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