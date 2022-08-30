Полноценный автопилот Tesla FSD появится в электрокарах до конца 2022 года. Илон Маск поделился своими амбициозными планами — передовая система имеет все шансы выйти из бета-теста.

Миллиардер на конференции по энергетике заявил, что полноценный автопилот планируют запускать в США и Европе. Главные приоритеты Tesla — заставить автомобили быть способными к самостоятельному вождению без участия человека.

Известно, что система FSD тестируется водителями Tesla с 2020 года, а функции, которые она включает, активно испытывают еще с 2015 года.

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Автопилот имее такие функции — круиз-контроль с учетом дорожного движения, автоматическое управление при движении по четко обозначенным полосам и автоматическая парковка.

Правда, с амбициозными планами Маска согласны не все — в мире продолжает расти контроль над технологиями автопилота.

По данным регуляторам в США, по состоянию на 15 мая, из 392 аварий с участием автопилота 273 из них приходились на Tesla. Правда, на этом сказалась популярность автомобилей от Маска.

— Я пытаюсь завершить две зачади до конца года, — это вывести наш звездолет на орбиту… и затем иметь автомобили Tesla, которые могут управляться автопилотом, — заявил Илон.

Правда, сама услуга автопилота не бесплатна, даже для фанатов Tesla. Она продается как дополнительная функция, и с сентября автопилот будет стоить $15 тыс. О причинах подорожания миллиардер не сообщил.